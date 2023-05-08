В гребне антициклона. Синоптик рассказала, когда отойдут заморозки и предупредила о начале летних дождей 8 мая, 10:18 Заморозки уйдут и начнутся летние дожди (Фото:Рассел / unsplash)

Начиная с понедельника и до конца недели, Украина будет находиться под влиянием антициклона.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, дала синоптический прогноз на потоковую неделю и рассказала об особенностях погоды в этот период времени.

«Антициклон этот достаточно стационарный, он будет располагаться к северу от территории Украины, и мы будем находиться в его гребне, в его части в течение недели. При этом заморозки отойдут. До 9 числа у нас еще предупреждения, то есть заморозки на поверхности почвы могут быть. Кроме южных и юго-восточных областей. На высокогорье Карпат ночью температура воздуха может быть около нуля, а днем всего 3−8 градусов тепла.

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В дневные часы температура воздуха в Украине будет в тех же пределах +9…+15 градусов, в восточных областях +7…+13, там определенное снижение температуры. В последствии, с 11 числа и до 14-го ночью преимущественно без осадков, а в дневные часы уже местами кратковременный дождь. Это значит, что антициклон будет меньше влиять на территорию Украины, будет ослабевать, и в дневные часы будет такое… Синоптическим языком это называется малоградиентное поле. Это вроде и не повышенного давления, и какого-то яркого барического образования типа антициклон или каких-либо фронтов еще не поступит на территорию Украины, но уже определенная неустойчивость атмосфер будет отмечаться, и поэтому в дневные часы будут наблюдаться кратковременные дожди разной интенсивности после 11 числа. Это уже соответствует теплому периоду, летнему, когда такие локальные дожди. То есть, стоит готовиться к тем дождям, когда на одном берегу Киева он идет, а на другом нет. Для лета это нормальная ситуация".