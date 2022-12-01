«Две атаки по 100 ракет и это еще не все». Военный аналитик рассказал, каким может быть следующий ракетный удар России 1 декабря, 19:39 Эксклюзив НВ Неисправная боеголовка, имитирующая ядерную часть стратегической крылатой ракеты Х-55, которую использовали российские войска во время недавней ракетной атаки (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Какой может быть следующая массированная ракетная атака России на Украину, в эфире Радио НВ рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

«Многие стратегические бомбардировщики РФ не только готовятся к следующему налету, массированной атаке, но и проводили обучение по дозаправке самолетов в воздухе. Не если, а когда (надо так говорить, к сожалению) будет новый массированный обстрел, то, скорее всего, он будет происходить в две фазы. Первоначально будет выпущено определенное количество ракет. Затем самолеты не будут садиться на землю, в воздухе они дозаправятся, чтобы некоторое время держать нашу страну в постоянной воздушной тревоге. А потом будет осуществлен следующий пуск [ракет]», – отметил Гетьман.

Видео дня

Среди ракет будут устаревшие, произведенные в 50-60-х годах прошлого века, и, по словам эксперта, они будут отвлекать украинскую противовоздушную оборону, а цели будут атаковать высокоточные ракеты. Возможно, предполагает Гетьман, Россия использует даже Кинжал — гиперзвуковую ракету, которую сложно перехватывать.

«Скорее всего, за день будет две атаки по 100 ракет каждая. Еще есть такие данные (разведданные или инсайдерские), что атака будет осуществляться два раза в день, а через два дня снова будет два раза в день. Планируется выпустить до 400 ракет», – добавил эксперт.

Атаку россияне планируют осуществить, по его мнению, когда будет прохладная погода, а потому, вероятно, в ближайшие дни.

В то же время Гетьман успокоил, что наша ПВО готова к отражению массированных российских ударов, хотя 100-процентный результат обеспечить не сможет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не жить в постоянном ожидании массированных ракетных ударов со стороны РФ.

В минувшее воскресенье президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошедшая.

По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия. Вероятно, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине.