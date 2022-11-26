Новые риски. Арахамия предупредил о возможной угрозе ракетных ударов РФ на следующей неделе 26 ноября, 22:18 Киевские пожарные ликвидируют последствия удара 23 ноября (Фото:ГСЧС)

На следующей неделе энергосистема Украины может снова оказаться под угрозой блэкаута из-за новых ракетных обстрелов России, поэтому украинцам следует максимально подготовиться к такому сценарию.

Об этом 26 ноября в эфире телемарафона заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

«Нужно заранее приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и будут новые блэкауты», — заявил Арахамия.

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Об этом он сказал бегло, без дополнительных деталей, во включении в эфир с территории железнодорожного вокзала в Киеве. Главной темой включения Арахамии была «инспекция» пунктов несокрушимости в столице, глава фракции Слуги народа раскритиковал киевские власти за недостаточную готовность многих пунктов.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона 24 ноября заявлял, что российским оккупантам понадобится не меньше недели, чтобы подготовиться к новой массированной атаке по территории Украины.

Специалисты продолжают возобновлять энергосистему Украины после ракетных обстрелов РФ 23 ноября, однако ее возможностей пока недостаточно, чтобы сделать снабжение украинских городов полностью стабильным, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 ноября.

