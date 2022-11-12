В ВСУ рассказали, когда РФ может нанести новый массированный удар по Украине 12 ноября, 10:56 Последствия ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Украины (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters)

Войска РФ могут нанесли новый массированный удар по Украине на фоне проведения в Индонезии саммита G20 15−16 ноября.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Все знают, какие события надвигаются, и саммит „Двадцатки“. Они крайне любят примерно на такие дни провести какие-то провокации», — сказал он.

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Игнат добавил, что на данный момент РФ накапливает вооружение для новых массированных атак. Оккупанты уже не могут позволить себе часто выпускать ракеты, так как запасы исчерпываются.

«Те ракеты, которые были у них до полномасштабного вторжения, делались ими годами. Их складировали, подвозили, размещали», — пояснил представитель ВСУ.

10 ноября в ВСУ сообщили, что РФ, вероятно, готовит новый массированный удар ракетами и дронами-камикадзе по Украине.

По словам Игната, для массированных ударов по Украине в октябре россияне копили средства несколько месяцев.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической.

В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

