Завершение теплой осени. Синоптики предупредили о резком похолодании в ближайшие дни 28 октября, 15:41 Погода в ноябре — когда резкое похолодание и морозы (Фото:Pixabay.com)

Синоптики прогнозируют теплую осень и зиму 2022−2023, которые будут теплее предыдущих на 2 градуса в среднем. Однако это не отменяет того, что ноябрь и декабрь — время года, когда самая теплая осень переходит в холодную и морозную зиму. И первые морозы начинаются в ноябре, а в некоторые годы даже в октябре.

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По прогнозам сайта Accuweather.com, похолодания следует ожидать уже с 3−4 ноября, и погода будет холодать в течение месяца в два этапа.

Температура от +14 до +10 градусов днем будет бегать до 3 ноября, однако с 4 до 15 ноября температура днем не будет превышать +9 градусов.

Погода в ноябре 2022 - когда похолодание / Фото: Accuweather.com

Погода ночью резко начнет падать 4 ноября — по прогнозам, она упадет до +3 градусов тепла. Однако уже 15 ноября следует ожидать новый этап похолодания — ночью начнутся морозы и температура будет падать до -1 -2 градуса ночью.

Погода в ноябре 2022 - когда будет мороз / Фото: Accuweather.com

Прогноз на сайте Мeteoprog.ua отличается и не столь оптимистичен. Синоптики считают, что в начале ноября не будет теплых дней с погодой +13 — +14 градусов, а резкого похолодания следует ожидать уже 14 ноября.

По прогнозу, с 1 по 10 ноября температура будет +8 — +12 градусов днем и +2 — +6 ночью, однако с 11 ноября температура начнет постепенно падать, а уже 14−23 ноября температура ночью составит -2 — +3 градуса. тепла. Морозы ударят 24 ноября, а температура днем не буде превышать +6 градусов.

Когда резкое похолодание в ноябре 2022 / Фото: Meteoprog.ua

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует резкое похолодание 4−6 ноября, в то время как до 3 ноября, по ее словам, будет достаточно теплая осень с температурой днем до +19 градусов. Прохладнее будет с 1 ноября.

«В начале недели воздух станет холоднее, днем столбики термометров будут крутиться вблизи +10+12 градусов. В конце следующей недели, в течение 4−6 ноября, похолодание усилится, прибавится дождей», ― говорит она.