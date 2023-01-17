Что означают слова Столтенберга о решающей фазе войны и как в РФ нарастает конфликт между Кремлем и Пригожиным — ISW 17 января, 09:00 Украинская техника возле Соледара, 14 января 2023 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указывает на «решающую фазу» войны в Украине, тогда как в России разрастается конфликт между Минобороны РФ и Кремлем с одной стороны и Евгением Пригожиным с другой.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 16 января.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 января, что война России против Украины находится в «решающей фазе». В ISW считают, что такое мнение соответствует оценке аналитиков Института о том, что Кремль, вероятно, намерен предпринять «решительные стратегические действия» в 2023 году. В то же время заявление Столтенберга не означает, что война находится в завершающей фазе или что в предстоящих действиях российские войска планируют использовать все имеющиеся у них ресурсы, поясняют аналитики. Как отметил 15 января представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, Владимир Путин признал, что российские войска не могут быстро захватить Украину, и теперь рассматривает возможность ведения затяжной войны на истощение. ISW полагает, что Кремль сохраняет свои долгосрочные максималистские цели относительно захвата Украины и, вероятно, рассматривает несколько вариантов действий для достижения этих целей.

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Столтенберг также отклонил часто повторяемые опасения канцлера Германии Олафа Шольца относительно того, что поставки Западом оружия Украине могут привести к ядерной эскалации. Столтенберг заявил, что «риск применения ядерного оружия невелик» и что многие страны, включая Китай, передали Кремлю месседж о недопустимости применения ядерного оружия. Такие заявления генсека НАТО согласуются с постоянной оценкой ISW о том, что применение Кремлем ядерного оружия в Украине «крайне маловероятно».

После новой статьи Виктора Медведчука в Известиях бывший главарь боевиков «ДНР» и военный преступник Игорь Гиркин возродил дискуссии о том, намеревается ли Кремль вернуть Медведчука в систему политической власти в Украине. При этом и Гиркин, и прокремлевский «военкор» Александр Коц подвергли критике «пригодность» Медведчука и возможность того, что он когда-либо будет способен выполнить такую роль. Эти дискуссии напомнили о предыдущих слухах в СМИ, когда обсуждались потенциальные планы Кремля поставить опального бывшего украинского диктатора Виктора Януковича во главе Украины в случае ее захвата в начале 2022 года.

Назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине не вызвало значительной волны критики в среде российских националистических блогеров — в ISW считают этот факт примечательным. В большинстве своем российские «военкоры» предположили, что, назначив Герасимова, Министерство обороны России теперьвновь берет на себя главную ответственность за войну. Военные блогеры в РФ также связали назначение Герасимова с несколькими текущими проблемами, включая внутренние трения в Минобороны РФ; конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера; а также неудачно складывающийся для РФ ход войны. «Военкоры» заняли скорее пораженческую позицию в отношении назначения Герасимова, подчеркивая, что теперь судьба всей военной карьеры Герасимова зависит от долгосрочного исхода войны. При этом некоторые более критически настроенные российские националисты заявили, что назначение Герасимова является примером неспособности Кремля извлечь уроки из истории своих поражений — с учетом того, что ранее Герасимову не удалось удержать оккупированные территории на севере Украины в начале вторжения. Однако такая критика была скорее ограниченной, констатируют в ISW. Многие «военкоры» выразили надежду на то, что Герасимов продолжит сотрудничество со своим предшественником (а теперь и заместителем), командующим ВКС РФ Сергеем Суровикиным — в частности продолжит наносить ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Такая смешанная реакция «военкоров» может свидетельствовать об их надеждах на то, что Минобороны России и Кремль приближаются к реалистичному взгляду на войну в Украине, вводя централизованную командную структуру для руководства военной кампанией.

Кремль продолжает публично оспаривать утверждения спонсора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что «вагнеровцы» несут исключительную ответственность за захват Соледара Донецкой области [командование ВСУ не подтверждает захват города и напоминает, что за него идут бои — прим.ред.]. Так, 15 января Путин приписал это продвижение на передовой Минобороны и Генштабу РФ, отвечая на вопрос журналиста. В ISW считают, что это заявление было преднамеренной попыткой подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве, а также продемонстрировать, что Путин сохраняет контроль над традиционными российскими СМИ, в то время как Пригожин продолжает наращивать аудиторию в Telegram и других социальных сетях. Минобороны России, в свою очередь, также продолжает сообщать о том, что украинские позиции в районе Бахмута штурмуют подразделения Южного военного округа армии РФ и российские воздушно-десантные войска. При этом упоминание сил ЧВК Вагнера, вероятно, намеренно исключается в брифингах Минобороны РФ намеренно.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков назвал «продуктами информационных манипуляций» сообщения о конфликте между Пригожиным и Минобороны России, добавив, что источником таких манипуляций бывают не только «враги», но и «друзья» Кремля. Таким образом Песков, вероятно, косвенно обвинил Пригожина в преднамеренном вынесении этого конфликта на публику, и его заявление могло быть негласно адресовано именно спонсору «вагнеровцев», чья критика Минобороны России «становится все более наглой», подчеркивают аналитики Института.

Тем временем сам Пригожин продолжает подрывать доверие к Минобороны России и к деятелям, связанным с Путиным. Пригожин ответил на заявление Пескова словами о том, «что у него нет оснований не доверять Пескову». Хотя Пригожин мог бы легко отвергнуть слухи о конфликте, просто опровергнув их, однако он продолжил свою тактику использования заведомо расплывчатых сообщений, чтобы вызвать еще больше дискуссий в российском информационном пространстве — что в конечном итоге направлено на подрыв доверия к Минобороны и к Путину, считают в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские силы продолжают проводить локальные атаки, пытаясь вернуть утраченные позиции в районе Сватово и на Купянском направлении, в то время как украинские силы продолжали наступательные операции в районе Кременной;



оккупанты добились продвижения к северу от Бахмута и, возможно, усиливают атаки к югу от Бахмута в районе Клещиевки;

войска РФ продолжали атаки в районе Авдеевки и Донецка;

оккупанты продолжают усилия по накоплению живой силы в восточной части Херсонской области и разработке новых логистических маршрутов между Россией и югом Украины;

низкая дисциплина в российских войсках по-прежнему представляет прямую опасность для российских солдат и ограничивает эффективность войск РФ.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и Соледар, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW