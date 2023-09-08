Оптимистичный прогноз относительно прорыва. Вторая линия обороны россиян трещит под ударами ВСУ — Нарожный

8 сентября, 14:16
NV Премиум
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Украинские танкисты (Фото:92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко / facebook)

Украинские танкисты (Фото:92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко / facebook)

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV прокомментировал информацию военной разведки США, которая оценила в 40−50% вероятность украинского прорыва до конца года.

«Я гораздо более оптимистичен, чем разведка Пентагона. Считаю, что первая линия обороны [россиян] была значительно сложнее, чем вторая. И мы видим, что вторая линия обороны трещит под ударами украинской армии. Украинская армия если не прошла, то точно подошла вплотную к этой линии обороны», — считает Нарожный.

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Прорыв, предполагает он, может произойти в ближайший месяц:

«Это вопрос времени. И здесь речь не идет, как говорил классик, о двух-трех месяцах. Речь идет о [сроке] до одного месяца, когда будет прорвана вторая и третья линии обороны».

Он обосновывает, на чем базируется его оптимистический прогноз:

«Мы взяли очень хороший темп. Мы понимаем уже, как это делать. Вторая, третья линии не настолько хорошо укреплены, как первая. И самое главное — наши союзники понимают, что надо поддерживать тот темп поставки боеприпасов, который сейчас есть».

https://www.youtube.com/watch?v=ETYx5moVdi8
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Российская агрессия Оборона Юг Украины Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ

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