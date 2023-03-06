Умеренные проявления. Когда весна окончательно вступит в свои права — синоптики 6 марта, 16:31 С весенним теплом появляются цветы (Фото:Ольга Хуснутдинова / unsplash)

Уже шестой день весна вступает в постоянные споры с зимой, которая никак не хочет уходить.



Синоптик Наталья Диденко в интервью для радио NV рассказала о том, как приходит весна, почему ее приход происходит в несколько этапов, и когда можно ожидать установления постоянного тепла.

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По словам синоптика, с первого марта рано говорить об установке тепла. Следует радоваться солнцу, если оно есть, потому что в это время это огромный бонус от атмосферы.

Когда приходит календарная, природная и астрономическая весна

«Вообще весна приходит в несколько этапов. Например, первое марта — это календарная весна, разумеется. Потом — 14 марта по старому стилю, то есть более по такому природному циклу, я бы сказала. И мы все знаем, что именно с 14 марта уже как-то ощутимо теплеет обычно. Потом есть такая штука, как астрономическая весна, то есть день весеннего равноденствия — это, если я не ошибаюсь, кажется, 20 марта в этом году. Вот уже с 20 марта начинаем ожидать настоящей весны — классической, хрестоматийной, такой, которую мы привыкли видеть на открытках и в учебниках школьных. Но действительно весна сейчас нормальная, нет каких-то экстремальных явлений, какого-нибудь сильного мороза, или наоборот — высоких плюсов, высоких градусов. Осадки также: иногда то облачность, то небольшой мокрый снег там, где холоднее, например, на северо-востоке. Поэтому могу сказать, что весна пришла — это точно, это я фиксирую и утверждаю. И погода пока остается в таких умеренных аспектах, в умеренных проявлениях. То есть ночью будет подмерзать, днем — небольшие плюсы и периодические осадки, которые будут чередоваться с солнечными прояснениями».