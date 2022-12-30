Почти 60% украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря — опрос 30 декабря, 15:30 Вождение Коляды (Фото:yanosh_nemesh / Depositphotos)

В приложении Дія завершился опрос о дате празднования Рождества. По его результатам, 60% опрошенных предпочитают 25 декабря.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

За неделю в действии проголосовали 1,5 млн украинцев. Из них более 903 тысяч хотят праздновать Рождество 25 декабря. Остальные голоса распределились следующим образом:

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25% опрошенных поддерживают празднование 7 января;



13% - в обе даты;



3% - не празднуют Рождество.



Результаты опроса о дате празднования Рождества / Фото: Михаил Федоров / Telegram

Опрос продолжался в Дії с 24 по 30 декабря.

В ноябре Социологическая группа Рейтинг провела исследование, во время которого спросила у украинцев, когда они будут отмечать Рождество. 55% опрошенных поддержали празднование 7 января, а 11% - 25 декабря.