Вместе с миром. На какие даты приходятся православные праздники, если отмечать их по западному стилю 30 ноября, 09:53 Праздники в декабре по западному стилю (Фото:freepik)

На одном из заседаний Священного Синода Украинской Православной Церкви было принято решение № 19 О возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 г.

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«Учитывая многочисленные запросы и учитывая дискуссию, которая на протяжении многих лет идет в Церкви и в обществе; предполагая, в частности из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений, Священный Синод Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины), решил:

Там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 г. совершить богослужение по образу праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую Митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения. В случае совершения такого богослужения, его участники в этот день освобождаются от ограничений поста", — сообщили в УПЦ.



«Полный переход на Григорианский календарь и только! Молодежь не то что просит, а требует! Пора праздновать Николая, Рождество, Пасху и остальные праздники вместе со всем миром, а не с „русским миром“!», «Эта двухнедельная погрешность в конце концов должна быть исправлена, также верующим будет легче держать рождественский пост, Новый год этому очень мешает», «Слава Богу! Наконец-то! Спасибо! Христиане всего мира объединяются! Мира нашей Украине! «- Написали верующие в комментариях к заявлению ВЦУ.

Разделение христианских традиций по календарям состоялось в 1582 году, когда Папа Римский Григорий XIII ввел обновленный календарь (григорианский) — тогда сразу после 4 октября наступило 15. Это было нужно, потому что старый юлианский календарь не соответствовал скорости движения Земли вокруг солнца — соответственно, Рождество начало смещаться к весне, а Пасха — к лету.

Согласно разнице между григорианским и юлианским календарями, которая составляет 13 дней, зимние праздники в декабре по западному стилю отмечают:

6 декабря — День Святого Николая ( сейчас — 19 декабря);

сейчас — 19 декабря); 24 декабря — Сочельник ( сейчас 6 января);

сейчас 6 января); 25 декабря — Рождество Христово ( сейчас 7 января);

сейчас 7 января); 31 декабря — Новый год ( Маланки);

Маланки); 6 января — Крещение ( сейчас 19 января).

Колядуют в Сочельник и на Рождество 6−7 января по старому календарю, соответственно 24−45 декабря — по новому. Щедровки поют на Старый Новый год, который приходится на 13 января, так что по григорианскому календарю их нужно готовить на 31 декабря.

Напомним, с 29 ноября начинается Рождественский (Филиппов) пост по юлианскому календарю. Он продлится 40 дней и закончится Рождеством Христовым. В соответствии с решением УПЦ (приведенного выше), если люди будут праздновать богослужение 25 декабря и Киевская метрополия получит письменную информацию о числе его участников, то они будут освобождены от ограничений поста. Так что на Новый год можно будет готовить не постные блюда.