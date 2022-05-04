Ждать до 15 мая. Ким рассказал, когда в Николаеве появится вода в кранах 4 мая, 16:01 Цей матеріал також доступний українською Виталий Ким, глава Николаевской ОВГА (Фото:nikvesti.com)

Техническая вода в водопроводе Николаева появится до 15 мая.

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Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сообщает Интерфакс-Украина.

«Она будет на следующей неделе появляться в кранах — это будет техническая вода, обработанная, но употреблять ее как питьевую нельзя…», — сказал Ким в ходе онлайн-брифинга 4 мая.

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Он уточнил, что техническая вода будет в квартирах до 15 мая.

По словам Кима, на проект по восстановлению водоснабжения Кабинет министров уже выделил Николаевскому водоканалу средства.

«У нас есть проект, в который входит бурение скважин для получения артезианской воды и включение их в городскую сеть. Это займет время», — отметил Ким.

Он также рассказал, что в настоящее время жителям Николаева доставляют питьевую воду.

«Питьевой водой мы обеспечиваем. Сейчас другая проблема… — это проблема с дизтопливом. У нас есть вода, но сложено ее довозить в таком количестве к месту раздачи людям», — подчеркнул Ким.

При этом он отметил, что в Николаеве много частных скважин и их владельцы делятся водой с жителями города.

Николаев остался без центрального водоснабжения в первой половине апреля. Водопровод, по которому город получал воду из Днепра, был разрушен российскими агрессорами — отремонтировать его в данный момент невозможно: территорию частично контролируют и обстреливают оккупанты.

Вода из Южного Буга и Ингула, которые протекают по территории Николаева, непригодна для питья. Городская система водоснабжения не была рассчитана на забор воды из этих рек.

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