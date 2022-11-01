«Надо тотально экономить». Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, когда нормализуется ситуация с электроснабжением. Интервью 1 ноября, 16:34 В окрестностях Киева поднимается дым после рашистских обстрелов 31 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

После рашистских обстрелов 31 октября территории Украины только в Киевской области более 400 тысяч человек остались без электроснабжения.

В интервью Радио НВ глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба объяснил, почему сейчас нужно тотально экономить электроэнергию и когда ситуация нормализуется.

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— Объясните, пожалуйста, что сейчас со светом в Киевской области?

— Я расскажу немного, что произошло вчера, и какая ситуация сейчас у нас.

Вчера после массированного ракетного обстрела, очередной российской атаки российской армии, у нас произошло аварийное и достаточно серьезное отключение потребителей электроэнергии — более 400 тысяч человек, абонентов, остались без электроэнергии. К вечеру работникам соответствующих структур и служб удалось восстановить 90% линий.

Однако сложная ситуация осталась в Вышгородском районе. Там люди, к сожалению, ночью еще были без электроэнергии. Сегодня утром в Вышгороде возобновили поставки электроэнергии в объекты критической инфраструктуры и в течение дня, я уверен, что ситуация выровняется. Такую информацию дают специалисты: до конца дня ситуация с электроэнергией нормализуется.

Утром по всей области начались плановые отключения электроэнергии. Ограничения Укрэнерго связаны с тем, что у нас нехватка электроэнергии в системе, и для ее балансировки, к сожалению, нужно принимать такие меры.

Инфографика: НВ

— Звучали даже сообщения о возможной эвакуации из Киевской области. Уже вечером я увидела опровержение: людей никуда не вывозят. Расскажите, пожалуйста.

— К сожалению, ситуация с эвакуацией была вырвана из контекста и полностью не соответствует действительности. Речь шла о прогнозируемой ситуации с наиболее серьезными последствиями. Сейчас никакой необходимости в эвакуации нет. Ситуация стабилизируется.

Все население Киевской области и всей Украины, понимаем, что нам нужно удержать наш фронт. Энергетики восстанавливают энергетический фронт, поэтому нужно запастись терпением, запастись всеми возможными средствами альтернативной энергии для того, чтобы пережить этот непростой момент.

Хочу сказать также, что сейчас плановые отключения происходят по всей Киевской области. Одна из главных задач, которая сейчас стоит перед энергетиками и частично — перед властью: сделать [отключение электроэнергии] таким образом, чтобы графики полностью соответствовали действительности, и люди проводили без электроэнергии исключительно то время, которое указано в графике.

— Кстати, на какое время у людей выключают свет? Это час, два, шесть, как это бывало в Киеве в некоторых домах?

— В среднем — это четыре часа. Но, к сожалению, увеличивается количество таких отключений в течение суток. Сейчас в среднем [отключения случаются] два раза по четыре часа. Но не исключено, что оно будет увеличиваться. Потому что сегодня, к сожалению, у нас есть серьезный дефицит электроэнергии в системе. Решение принимается непосредственно оператором, Укрэнерго, и доводится до нас, до областных администраций.

— Как долго будут такие отключения? Неделя, месяц, три месяца? К сожалению, мы сейчас прогнозировать не можем, я так понимаю?

— Это все зависит прежде всего от того, как дальше будут происходить обстрелы критической инфраструктуры. У меня нет сомнений, что в случае когда, условно говоря, их не будет, наши энергетики и работники аварийных служб смогут достаточно быстро отреагировать и отремонтировать.

Однако мы видим с вами, что это системные террористические атаки, направленные на объекты критической инфраструктуры. Конечно, они не позволяют сейчас поставить определенные даты в календаре, чтобы определить, когда мы сможем быть без ограничений электроэнергии.

— Сейчас есть возможность обратиться к жителям Киевской области, чтобы еще раз объяснить, что происходит. Как собраться сейчас с силами?

— Обязательно мы победим. Мы все должны сделать свой максимум для этой победы. Я хочу обратиться и прежде всего поблагодарить всех жителей Киевской области, всей Украины, Киева, за терпение. За то, что они настолько ответственно относятся к тем ограничениям, просьбам, которые для них сейчас существуют. Это нелегкая ситуация, когда нужно тотально экономить потребление электроэнергии, но это крайне необходимо для нас, чтобы пройти этот сложный период.