Когда последний звонок в школах Украины в 2023 году и как он пройдет в условиях войны 16 мая, 15:31 Когда последний звонок в школах Украины в 2023 году (Фото:Kinderkz/depositphotos)

Последний звонок — традиционное торжество, которое отмечает окончание учебного года в школах Украины. Обычно он проводится в последний день учебы перед летними каникулами.

Последний звонок символизирует окончание учебного года и переход учащихся в следующий класс или степень образования. Этот праздник является важным событием для учеников, учителей и родителей, во время которого проходит торжественная линейка, речи, концерт, вручение наград, развлекательные мероприятия и прочее. Несмотря на войну, все ученики с нетерпением ждут последнего звонка в школах Украины, ведь за ним придут летние каникулы.

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Когда последний звонок в Украине 2023

Учебный год 2023 в Украине для учащихся выпускных классов продлится до 30 июня и до конца мая для остальных школьников. Департамент образования рекомендует вручить выпускникам документы об образовании до 21-23 июня, а устроить последний звонок - 16 июня. Но это только рекомендация, и любая школа может установить свою дату. Если во время последнего звонка объявят воздушную тревогу, все должны спуститься в укрытие. В то же время парады выпускников в 2023 году отменяются в целях безопасности.

Как пройдет последний звонок 2023 года

Во время эфира национального телемарафона заместитель Министра образования и науки Украины Андрей Витренко рассказал, что в этом учебном году школы самостоятельно смогут решать, разрешать ли проведение выпускных вечеров. По его словам, в Украине сейчас работает более 12 тысяч школ, поэтому рекомендовано решать вопрос проведения выпускных на местах.

«Согласно постановлению 711 от 24 июня 2022 года во время действия режима военного положения учебный год в Украине длится с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года. То есть уже по усмотрению военных администраций каждого региона в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации безопасности внутри страны научно-педагогический совет, учредители и военные администрации принимают окончательное решение об окончании этого 2022—2023 учебного года», — разъяснил чиновник.

Витренко при этом уточнил, что скорее всего на тех территориях, где обучение длилось онлайн, выпускных не будет, чтобы не подвергать детей, родителей и учителей опасности. Если у школы нет бомбоубежища или она находится не в безопасном регионе страны, праздник могут провести онлайн.

