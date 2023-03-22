Длинный весенний уик-энд. Будут ли дополнительные выходные на Пасху 2023 года в Украине 22 марта, 06:35 Будут ли выходные на Пасху-2023 (Фото:AntonMatyukha/depositphotos)

Дата Пасхи переходная. Каждый год Пасха считается с даты первого полнолуния после дня весеннего равноденствия и начинается Великим постом, который длится семь недель. Это один из самых длинных постов, во время которого верующие полностью отказываются от продуктов животного происхождения.

Пасха 2023 года у православных христиан отмечается 16 апреля. У католиков Пасху в 2023 году празднуют неделей раньше — 9 апреля. Согласно календарю на 2023 год, 16 апреля (воскресенье) является государственным праздником. Потому выходной день на Пасху в Украине должен быть. Однако, в условиях войны, все праздничные и выходные дни упраздняются до окончания действия военного положения. 19 февраля 2023 года в Украине продлили военное положение до 18 мая. Поэтому в соответствии со статьей 6 Закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения действие статьи 73 КЗоТ отменяется.

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Таким образом, привычных для украинцев трех выходных на Пасху в 2023 году не будет.

Следует знать, что решение о предоставлении выходного дня на Пасху для рабочего остается за работодателем. Также выходной на Пасху возможен в том случае, если военное положение будет отменено до 16 апреля.

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