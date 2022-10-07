Когда ВСУ освободят Сватово и Кременную — прогноз военного обозревателя 7 октября, 15:08 Официальная церемония поднятия украинского флага в Лимане, 4 октября (Фото:Press service of the Donetsk Regional Military-Civil Administration/Handout via REUTERS)

Военный обозреватель Денис Попович в интервью Радио НВ спрогнозировал, когда Вооруженные силы Украины освободят Сватово и Кременную.

«Так называемые российские военкоры, освещающие ситуацию на фронте, говорят, что происходила перегруппировка, и теперь украинская армия накопила силы для дальнейшего движения. Прежде всего называется Сватово, во вторую очередь — Кременная», — заявил Попович в эфира Радио НВ.

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На уточняющий вопрос о том, освободят ли эти населенные пункты, о которых в последнее время все больше сообщений, в течение нескольких недель или нескольких дней, военный эксперт ответил:

«Думаю, все-таки не недели. Если мы там провели перегруппировку и если наши силы превосходят силы противника, думаю, что это не недели. Думаю, что в ближайшее время мы услышим хорошие новости с этого направления».

2 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что освобождение Лимана может запустить процесс деоккупации Луганской области. Сейчас ситуация для оккупантов на фронте в этом регионе напряженная. Это может открыть украинской армии путь на Кременную, Сватово, Старобельск и другие города Луганской области.

По данным британской разведки, украинские силы продвинулись на 20 км за реку вглубь российской оборонной зоны в направлении узла снабжения города Сватово в Луганской области.

6 сентября Гайдай говорил, что ВСУ освободили шесть населенных пунктов в Луганской области.

В этот же день он подтвердил, что ВСУ освободили населенный пункт Грековка на Сватовском направлении.