Российские оккупанты в Мариуполе могут провести показательный «суд» над украинскими военными в День Независимости — мэр 11 августа, 12:59 Оккупанты строят клетки в филармонии Мариуполя для самосуда над украинскими защитниками (Фото:Горсовет Мариуполя)

Российские оккупанты могут провести показательный «суд» над украинскими военнопленными в Мариуполе на День независимости Украины, 24 августа.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко на брифинге.

Он уточнил, что РФ рассматривает несколько дат проведения фейкового судилища, для которого уже готовят клетки в филармонии, но 24 августа является наиболее символичной датой.

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«К сожалению, превращают нашу филармонию, где проходили исключительно культурные мероприятия, в представление под названием „судилище“ над нашими военнопленными, которых, к сожалению, очень много в этих тюрьмах, созданных вокруг нашего героического города Мариуполь. Хочу отметить, что более 10 тысяч сегодня находиться в этих тюрьмах, а также — много военных. И они хотят на наш праздник, День Независимости, сделать свой шабаш в городе Мариуполь», — сказал Бойченко.

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Он уточнил, что таким образом россияне хотят создать для внутреннего потребителя «победы». Так как на фронте таких у них нет.

Российские оккупанты собирают тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии, чтобы устроить показательный процесс над украинскими военнопленными.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.



В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.



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