В Офисе президента рассказали, когда Одесса сможет вернуться к плановым отключениям света 8 декабря, 14:31 Энергетики работают над ликвидацией последствий ракетных ударов РФ по Одесской области, в результате которых Одесса осталась без света (Фото:Chuttersnap/Unsplash)

Одесса сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии в ближайшее время.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram.

«Энергетики проделали большую работу. Ситуацию удалось стабилизировать, в ближайшее время вернемся к плановым графикам подачи электроэнергии», — отметил он.

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Тимошенко напомнил, что вечером 7 декабря специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети.

Также решен вопрос водоснабжения и водоотведения практически во всех громадах Одесской области.

5 декабря страна-агрессор РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в этот день защитники Украины сбили более 60 из более 70 ракет, выпущенных оккупантами.



Известно о повреждении энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.

В результате вражеских атак вся Одесса осталась без света, воды и тепла. 8 декабря к свету удалось подключить всех бытовых пользователей областного центра, но экстренные отключения электроэнергии продолжаются.