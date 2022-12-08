В Офисе президента рассказали, когда Одесса сможет вернуться к плановым отключениям света
Энергетики работают над ликвидацией последствий ракетных ударов РФ по Одесской области, в результате которых Одесса осталась без света (Фото:Chuttersnap/Unsplash)
Одесса сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии в ближайшее время.
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram.
«Энергетики проделали большую работу. Ситуацию удалось стабилизировать, в ближайшее время вернемся к плановым графикам подачи электроэнергии», — отметил он.
Тимошенко напомнил, что вечером 7 декабря специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети.
Также решен вопрос водоснабжения и водоотведения практически во всех громадах Одесской области.
5 декабря страна-агрессор РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в этот день защитники Украины сбили более 60 из более 70 ракет, выпущенных оккупантами.
Известно о повреждении энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.
В результате вражеских атак вся Одесса осталась без света, воды и тепла. 8 декабря к свету удалось подключить всех бытовых пользователей областного центра, но экстренные отключения электроэнергии продолжаются.