«В конце февраля — начале марта». Как Россия готовится к новому великому наступлению на Украину — Гетьман 15 декабря, 15:22 Эксклюзив НВ Воины 93-й бригады Холодный Яр воюют за Бахмут и Соледар. (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Радио НВ рассказал, как Россия готовится к новому наступлению, которое может состояться в конце зимы.

«О том, что россияне планируют наступление на февраль следующего года, было известно еще месяц назад. Как это было понятно? Об этом говорил, если не ошибаюсь, Институт исследования войны, что сейчас для свежемобилизованных людей и тех людей, которых призвали на срочную службу (130 тысяч в Российской Федерации), созданы центры переподготовки. Даже Пригожин организовал в Курске и Белгороде, кажется, центры по подготовке этих людей. Они назвали их народным ополчением», — говорит Гетман.

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По словам эксперта, не всех мобилизованных сейчас бросают сразу на линию фронта. Гетьман сообщает, что готовится определенная группировка людей, которые будут более или менее успешно вооружены и обучены.

«В России все же проживает большое количество людей — 140 миллионов. Мобилизационная возможность государства составляет определенный процент. Они могут приобщить несколько миллионов людей к мобилизации».

Также Гетман объяснил, почему новое полномасштабное вторжение может произойти именно в конце февраля:

«Россияне посчитали себе — окно возможностей отрывается примерно в конце февраля — начале марта. То есть уже когда промерзла земля и еще не началось тепло, еще можно по мерзлой почве более-менее удачно передвигаться».

При этом, добавил эксперт, они будут учитывать ошибки, сделанные ими, начиная с 24 февраля 2022 года.

«С какого направления они будут атаковать, пока мы сказать не можем. Может быть, даже из Беларуси. <...> Это не значит, что в феврале следующего года начнется еще одно полномасштабное вторжение и все будет не очень хорошо. Нет, они так планируют. У них это получится? Если мы понимаем, что они планируют, и мы к этому готовимся, то, вероятнее всего, мы не позволим им это сделать», — сказал Гетман.