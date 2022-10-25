К чему готовиться: синоптик рассказал, когда начнется зима в Украине и дал температурный прогноз

25 октября, 12:13
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Зима в Украине будет теплой (Фото:Kiboka / depositphotos)

Зима в Украине будет теплой (Фото:Kiboka / depositphotos)

С каждым попаданием по украинским электростанциям россияне обещают нам коллапс с холодными домами и квартирами, а также раннюю зиму.

На сегодняшний день метеорологи уже имеют общую картину погоды на зимний сезон. По словам начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, нам можно не бояться ранней зимы и аномальных перепадов температуры.

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Зима на севере и западе Украины

Научные расчеты говорят о том, что зима в Украине начнется в первой декаде декабря — имеются в виду северные и западные области. В это время среднесуточная температура воздуха будет ниже нуля градусов.

Зима на юге Украины

На юге зима, как таковая, по мнению метеоролога, вообще может не наступить. Случаются годы, когда по показателям температуры зима туда не приходит.

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Зима Погода

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