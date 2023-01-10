«Летом можно закончить войну». Евгений Дикий озвучил два сценария развития боевых действий. Спойлер: нападение из Беларуси — лучший вариант 10 января, 08:08 Эксклюзив NV Украинские военные (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий не исключает, что наземное наступление с территории Беларуси произойдет. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

«Я бы не исключал на 100%, что они на полном серьезе пытаются повторить прошлый год. <...> Это точно будет не завтра. Даже если у них хватит клепки пойти на нас снова из Беларуси по проверенным маршрутам, это будет не раньше второй половины марта, а то и апрель», — считает Дикий.

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В то же время, успокаивает военный, если они отважатся, то наступление с территории Беларуси не станет катастрофой для Украины, а даже наоборот:

«Это будет лучшее, что они могут для нас сделать. Да, мы переживем две-три напряженных недели. <...> Они немного сделают нам нервы. Но учитывая, что армия 2.0, этот второй контингент для вторжения заведомо будет хуже, чем тот, с которым они пришли в прошлом году, а встречать мы будем, деликатно говоря, по-другому подготовлены, то через две-три недели этот контингент будет практически уничтожен».

А дальше, по мнению Дикого, пойдет эффект лавины:

«Посыплется весь их фронт, вся их группировка. Короче: это для нас очень оптимистичный сценарий. Если в апреле они лезут к нам, то где-то в июне-июле мы заканчиваем эту войну полным освобождением наших территорий».

Хуже будет, убежден военный, если российской армии прикажут «закопаться» и не наступать нигде.

«[Если россияне начнут] просто закапываться в четырех-пяти линейную эшелонированную оборону, вытаскивать нас на наступление, затягивать максимально долго процесс, то это для нас гораздо более тяжелый сценарий, чем попытка кульминации весной — на этом они сдохнут», — добавил Дикий.