Время отдыхать. Когда у украинских учеников в Польше и Германии начинаются летние каникулы 2023 9 мая, 14:55 Когда в Польше и Германии начинаются летние каникулы 2023 (Фото:itsmejust/depositphotos)

Летние каникулы в Польше и Германии — это отличная возможность познакомиться с культурой и историей этих стран, насладиться их природой и попробовать местные блюда.

Украинские беженцы в Польше и Германии — это люди, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны. Они ищут защиту и убежище в других странах, где могут начать новую жизнь. Польша и Германия являются одними из самых больших стран-получателей украинских мигрантов в Европе. Здесь украинцы могут получить статус беженца или временную защиту.

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Украинцы в Польше и Германии начинают приспосабливаться к новым правилам жизни и должны соблюдать законы той страны, где решили переждать войну. Многие украинские школьники интересуются, когда в Польше и Германии начнутся летние каникулы — даем ответ.

Летние каникулы в Германии 2023

В Германии можно посетить такие города как Берлин, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт. Они славятся своей архитектурой, историей и достопримечательностями. Также стоит посетить Альпы, где можно наслаждаться горнолыжным отдыхом и прекрасными пейзажами, а также Мозельскую долину, известную своими виноградниками и красивыми замками. В Германии в каждой федеральной земле завершение учебного года различается.

Летние каникулы в Германии 2023 / Фото: Скриншот payback.de

Летние каникулы в Польше 2023

В Польше стоит посетить такие города как Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав. Они известны своей историей, архитектурой и достопримечательностями. Также можно посетить Польское море и национальные парки, где можно насладиться природой и активным отдыхом. В Польше завершатся дидактические и воспитательные занятия в школах 23 июня. Таким образом, летние каникулы стартуют 24 июня и завершатся 31 августа 2023 года.

Летние каникулы в Польше 2023 / Фото: Скриншот gov.pl