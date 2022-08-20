Объясняет Минобразования. Когда начнется новый учебный год в Украине и как будут учиться школьники и студенты 20 августа, 06:50 Учебный год 2022−2023 в Украине начнется 1 сентября, в День знаний (Фото:unsplash / Taylor Wilcox)

В ответ на запрос НВ в Министерстве образования и науки объясняют, как будут учиться дети в новом учебном году — очно или дистанционно, обеспечены ли украинские школы бомбоубежищами и по каким правилам будут учиться временно уехавшие за границу.

Когда начинается учебный год 2022−2023 в Украине?



В условиях военного положения продолжительность учебного года, дата его начала и/или окончания определяются Кабинетом министров Украины. Образовательный процесс в заведениях общего среднего образования в 2022—2023 учебном году начнется в День знаний, 1 сентября и продлится до 30 июня 2023 года.

Видео дня

В каком формате смогут обучаться учащиеся садиков, школ и студенты вузов?

Учебное заведение обязано обеспечить получение образования учащимся по форме, которая является наиболее безопасной для них.

Образовательный процесс в учебных заведениях в 2022—2023 году будет организован по очной, дистанционной и смешанным формам в зависимости от возможностей фонда защитных сооружений в заведениях. Кроме того, учебное заведение также может организовать индивидуальные формы обучения, например: экстернатная, семейная.

Кто должен выбирать удобный формат для обучения: учебное заведение или родители учеников либо сами студенты?

Форма организации образовательного процесса зависит от ситуации безопасности в каждом населенном пункте. Определяют это решением военно-гражданских администраций. Его же принимают с участием родителей учащихся.

Может ли школа отказать родителям в выбранном ими формате обучения?

Все учебные заведения должны прислушиваться к пожеланиям родителей и учащихся и обеспечивать учащимся их конституционное право на получение качественного образования. В том числе и в условиях военного положения в стране.

С помощью каких критериев учебные заведения могут выбирать формат обучения?

Один из основных критериев для возможности проведения очного обучения в Украине сейчас — это безопасность. В настоящее время функционируют комиссии по оценке зданий и помещений. В составе таких комиссий специалисты местных органов и подразделений ГСЧС, а также структурных подразделений по вопросам гражданской защиты, образования и науки местных военных администраций и органов местного самоуправления. Мониторингом информации, получаемой из областей, занимается Министерство.

При нехватке в школьных укрытиях мест для всех участников образовательного процесса возможна организация обучения с изменениями или перевод обучения по отдельным предметам на дистанционную форму.

Сколько школ сейчас укомплектованы материально-техническим обеспечением, необходимым для онлайн-обучения?

В настоящее время компьютерами, ноутбуками и планшетами для дистанционного обучения в заведениях общего среднего образования, которые начнут функционировать с 1 сентября, обеспечены примерно 1,8 млн учащихся и около 238 тыс. учителей .

Какой процент учебных заведений в Украине готов к очным занятиям? Имеется какая-либо статистика по областям?

По оперативной информации из регионов, в новом учебном году образовательные услуги будут предоставлять 12,8 тыс. заведений, из них более 3 тыс. намерены работать в обычном режиме, то есть очно.

Как должны действовать учебные заведения в том случае, если в ходе проведения очного занятия будет объявлена воздушная тревога?

В случае сигнала «Воздушная тревога» или других сигналов оповещения учебный процесс, проходящий очно или в смешанном формате, должен быть прерван. Участники образовательного процесса должны организованно направляться в сооружения гражданской защиты и оставаться там до отбоя тревоги. По возможности — продолжить образовательный процесс в укрытии, а после отбоя тревоги вернуться в помещение учебного заведения, организовав образовательный процесс с учетом необходимой корректировки.

Смогут ли ученики и студенты, вынужденно уехавшие за границу, но продолжающие дистанционное обучение в украинских учебных заведениях, проходить плановые аттестации?

Все дети, вынужденно изменившие место обучения и/или проживания или находящиеся на захваченных территориях, могут продолжить обучение в заведениях общего среднего образования, расположенных на территории, где не ведутся боевые действия, дистанционно или экстерном.

Ответственность за организацию образовательного процесса в учебном заведении, в том числе с учениками, пребывающими за границей и получающими образование в украинских заведениях дистанционно, возлагается на руководителя заведения.

Календарное планирование предусматривает различные виды контроля знаний в процессе изучения учебного материала — и для очной, и для дистанционной, и для смешанной форм обучения. Занимается этим непосредственно учитель.

Какова процедура подачи документов в украинскую школу для школьников, пребывающих сейчас за границей?

Для этого необходимо подать заявление — сканированную копию или фотокопию — в учебное заведение одним из родителей, опекуном, другим законным представителем, родственником соискателя образования или совершеннолетним соискателем образования с личным присутствием, по факсу, электронной почте, с помощью других средств связи или любых других способов на выбор заявителя.

Подача заявлений осуществляется в произвольной форме без предоставления каких-либо дополнительных документов, их копий и без добавления приложений. Исключения — случаи, когда такие документы, их копии есть в наличии и заявитель предоставляет их по собственному желанию.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.