Нардеп Костенко рассказал, когда начнется контрнаступление Украины 19 марта, 11:06 Украинский танк на позиции возле линии фронта в Запорожской области, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS)

Народный депутат от Голоса и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV рассказал, когда начнется контрнаступление Украины.

Как пояснил в интервью Radio NV Костенко, главная предпосылка контрнаступления – погодные условия.

«Сколько бы ни было техники, нельзя эффективно наступать, когда везде грязь, очень мало проходных маршрутов, все дороги простреливаются; когда ты не можешь развернуться в боевые порядки, а должен двигаться только колоннами или при боевых порядках», — рассказал нардеп.

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Он назвал и другие необходимые условия контрнаступления — наличие сил, средств, резервов и боеприпасов.

В начале марта главный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров говорил, что контрнаступление Украины начнется тогда, когда будет налажена логистика.

По данным Politico, большое весеннее контрнаступление Украины начнется ближе к маю.

Американское издание The Washington Post сообщало, что в украинской армии растет пессимизм из-за больших потерь и отсутствия опытных военных.

Оно опубликовало комментарий высокопоставленного украинского чиновника, который скептически относится к контрнаступлению украинской армии весной и называет «символическим» количество обещанных для ВСУ танков.

«Если у вас больше ресурсов, вы активнее атакуете. Если у вас меньше ресурсов, вы больше защищаетесь. Мы будем защищаться. Поэтому, если вы спросите меня лично, я не верю в большое контрнаступление для нас. Хотелось бы верить, но я смотрю на ресурсы и спрашиваю: "Благодаря чему?". Возможно, у нас будут какие-то локальные прорывы. У нас нет ни людей, ни оружия. А вы знаете соотношение: когда вы наступаете, вы теряете вдвое или втрое больше людей. Мы не можем позволить себе потерять столько людей», — анонимно заявил чиновник.



В то же время, издание подчеркнуло, что полную картину боеспособности ВСУ сейчас увидеть трудно, потому что Киев готовит войска к предстоящему контрнаступлению.

