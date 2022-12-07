Коллапс энергосистемы Украины может произойти уже в ближайшие несколько недель — международная организация Mercy Corps 7 декабря, 12:52 Из-за ракетных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украина живет в условиях экстренных отключений света (Фото:Leah Millis/Reuters)

Коллапс энергосистемы Украины из-за ракетных ударов РФ может произойти уже до конца года — в ближайшие недели, заявил директор по вопросам реагирования международной гуманитарной организации Mercy Corps (Корпус милосердия) Майкл Янг.

«Мы опасаемся, что, учитывая характер и интенсивность воздушных атак, а также их направленность на критически важную гражданскую инфраструктуру, в какой-то момент, если они сохранят этот темп в течение следующих нескольких недель, энергосистема может оказаться в ситуации критического массового отказа», — сказал он в интервью Newsweek.

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Если это произойдет, миллионы людей в Украине окажутся в условиях зимнего гуманитарного кризиса, предупредили в организации. Там заявили, что города страны «станут практически непригодными для жизни в течение следующих четырех месяцев».

Янг также пояснил, что имеется ввиду под коллапсом энергосистемы.

«Под этим мы подразумеваем отключение электроэнергии не на несколько часов или дней, а потенциально на несколько недель», — сказал он.

Представитель Корпуса Милосердия также отметил, что кроме тотального блекаута и отсутствия тепла в домах жителей, это повлечет также и другие последствия, имея ввиду остановку промышленных предприятий и способность системы здравоохранения функционировать.

«Все взаимосвязано. Способность больниц и клиник продолжать работу, охлаждать вакцины, хранить лекарства. Хранение продуктов питания, цепочки поставок — все это зависит от надежного энергоснабжения», — резюмировал Янг.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры. Последний массированный ракетный удар был нанесен 5 декабря. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами. Погибли четыре человека, во многих областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий вечером 5 декабря заявил, что последствия нового массированного ракетного удара РФ планируют ликвидировать за один-два дня.

Утром 7 декабря в Укрэнерго в Telegram отметили, что в энергосистеме Украины все еще сохраняется существенный дефицит. В ряде регионов, где превышены лимиты потребления, применен режим аварийных отключений.