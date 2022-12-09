Ермак анонсировал новую встречу находящихся в Турции командиров Азовстали с семьями 9 декабря, 14:42 Первая встреча защитников Азовстали с семьями в Турции после обмена, 3 октября 2022 года (Фото:Андрей Ермак/Facebook)

Освобожденные из российского плена командиры Азовстали, которые сейчас находятся в Турции, могут снова встретиться со своими родными еще до рождественских и новогодних праздников.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге, пишет Интерфакс-Украина.

«Мы работаем над тем, чтобы родные попали к ним еще до новогодних и рождественских праздников», — отметил он.

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Ермак добавил, что находится на постоянной связи с украинскими военными.

«Они в хороших условиях, они продолжают проходить медицинское, уже не обследование, а лечение, восстановление», — добавил глава ОП"

Ермак подчеркнул, что командиры Азовстали помогают в вопросах освобождения своих побратимов, которые все еще находятся в плену у РФ.

«Мы сотрудничаем с ними в работе над списками людей, которых мы возвращаем. Они хорошо знают людей, которые находились на Азовстали», — резюмировал он.

21 сентября Украина провела самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров из Азовстали, а также 10 иностранцев.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальное Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.

В Турцию доставили пятерых командиров, защищавших Мариуполь, и они, согласно договоренностям, будут находиться там до конца войны. Среди них:

герой Украины Денис Прокопенко ( «Редис») — командир отдельного отряда специального назначения Азов;

«Редис») — командир отдельного отряда специального назначения Азов; Святослав Паламар ( «Калина»), заместитель командира полка Азов по работе с личным составом;

«Калина»), заместитель командира полка Азов по работе с личным составом; Сергей Волынский ( «Волына»), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

«Волына»), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты; Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого;

Олег Хоменко, командир комендантской роты, непосредственно осуществлявший командование обороной Азовстали.

Впервые после освобождения из плена они встретились с родными 3 октября.