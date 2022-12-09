Ермак анонсировал новую встречу находящихся в Турции командиров Азовстали с семьями
Первая встреча защитников Азовстали с семьями в Турции после обмена, 3 октября 2022 года (Фото:Андрей Ермак/Facebook)
Освобожденные из российского плена командиры Азовстали, которые сейчас находятся в Турции, могут снова встретиться со своими родными еще до рождественских и новогодних праздников.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге, пишет Интерфакс-Украина.
«Мы работаем над тем, чтобы родные попали к ним еще до новогодних и рождественских праздников», — отметил он.
Ермак добавил, что находится на постоянной связи с украинскими военными.
«Они в хороших условиях, они продолжают проходить медицинское, уже не обследование, а лечение, восстановление», — добавил глава ОП"
Ермак подчеркнул, что командиры Азовстали помогают в вопросах освобождения своих побратимов, которые все еще находятся в плену у РФ.
«Мы сотрудничаем с ними в работе над списками людей, которых мы возвращаем. Они хорошо знают людей, которые находились на Азовстали», — резюмировал он.
21 сентября Украина провела самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров из Азовстали, а также 10 иностранцев.
Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальное Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.
В Турцию доставили пятерых командиров, защищавших Мариуполь, и они, согласно договоренностям, будут находиться там до конца войны. Среди них:
- герой Украины Денис Прокопенко («Редис») — командир отдельного отряда специального назначения Азов;
- Святослав Паламар («Калина»), заместитель командира полка Азов по работе с личным составом;
- Сергей Волынский («Волына»), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;
- Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого;
- Олег Хоменко, командир комендантской роты, непосредственно осуществлявший командование обороной Азовстали.
Впервые после освобождения из плена они встретились с родными 3 октября.