Как закончится война? На ключевой вопрос времени отвечают западные авторитетные аналитики — гости Киевского форума по безопасности 23 мая, 14:05 NV Премиум На фото (слева направо) — Джон Хербст, Констанц Штельценмюллер, Джеймс Шерр и Николя Тензер, которые поделились с NV своим пониманием победы Украины (Фото:Коллаж НВ)

Американские и европейские интеллектуалы, которые 25−26 мая приедут в Украину на Киевский форум по безопасности, рассказали NV о своем видении завершения войны.

Если бы Украина была членом НАТО, Россия не решилась бы на нее напасть и войны не было бы — такой точки зрения придерживаются многие западные лидеры, а также авторитетные аналитики, которые специализируются на проблемах современной Европы.

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Обретение Украиной членства в НАТО — главная тема Киевского форума по безопасности, основанного фондом Арсения Яценюка Открой Украину. 25−26 мая это ежегодное событие соберет в столице немало известных в мире политиков, дипломатов, экспертов и журналистов. Воспользовавшись случаем, NV обратился к нескольким из них, чтобы спросить об их видении окончания войны в Украине.

Джон Хербст, директор Центра Евразии в Atlantic Council, посол США в Украине в 2003—2006 годах:

По историческим меркам период после Второй мировой войны был чрезвычайно мирным, временем процветания, ведь тогда не было больших держав. Международный порядок, установленный сразу после Второй мировой через такие организации, как ООН, Бреттон-Вудские институты и НАТО, — обеспечил набор правил и гарантий безопасности, которые являются основой для этого мира. Сейчас этот порядок под угрозой со стороны крупных авторитарных государств, прежде всего Китая и России.

Путин начал свое большое вторжение в Украину в прошлом году после встречи с Си Цзиньпином и публикации детального заявления, в котором описано тесное сотрудничество между этими двумя ревизионистскими лидерами. Они встретились и в прошлом месяце, когда Си продемонстрировал поддержку уже ослабленному Путину и объявил, что в ближайшие годы они внесут серьезные изменения в международную жизнь.

«Серьезные изменения», которые они имеют в виду, — это установление международной системы, где сильные могут навязывать свою волю, как Кремль безуспешно пытается сделать в Украине.

Самый быстрый и эффективный способ обеспечить провал антиутопических мечтаний Си и Путина — победить Путина в Украине. Это отговорило бы Си от реализации его агрессивных планов в Южнокитайском и Восточнокитайском морях, вдохнуло бы новую жизнь в нынешний международный порядок и уменьшило для всех наций количество причин бояться более сильных соседей.

Констанц Штельценмюллер, директор Центра США и Европы Брукингского института:

Не могу сказать, как будет выглядеть мир после победы Украины — на это влияет слишком много факторов. Но, думаю, можем сказать, как выглядел бы мир в случае поражения Украины: два failed states [несостоятельные государства] - Россия и Украина — на евразийском континенте, европейский порядок безопасности под угрозой, разлад в трансатлантическом альянсе, угроза глобальной продовольственной безопасности и подъем авторитарного Китая.

Николя Тензер, президент Центра изучения и исследования политических решений (Франция), сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA):

Полная победа Украины должна стать началом новой эры, когда лишенные свободы народы, само существование которых под угрозой, наконец поднимут головы. Полное поражение России сделает мир лучше, если распространится везде, где этот режим сеет опустошение. Но и это поражение не будет полным, пока демократические силы не приведут свои действия в соответствие с провозглашенными ценностями.

Отсутствие шагов в борьбе за свободу имело непоправимую цену для украинцев и до этого для сирийцев, но также и для самой легитимности ценностей свободы и права. Эта вина должна нас преследовать. Поняли ли западные лидеры, что больше не имеют права на ошибки? Поняли ли они, что самодовольство — это не реализм, а глупость, объявление стратегического поражения, а не признак хитрости?

Повторное появление радикального зла в центре Европы обязывает нас к дипломатии войны, где нейтралитет и колебания недопустимы.

Джеймс Шерр, сотрудник Института безопасности и обороны Эстонского института внешней политики:

Пока исход войны не станет понятным, прогнозы относительно любых других важных вопросов — будь то в Европе или в целом в мире — будут просто необоснованными предположениями. Сегодня победа Украины — символ веры. Но как ее определить?

Изгнание российских войск на территории, которые они оккупировали до 24 февраля 2022 года, будет триумфом. Однако такой триумф скорее приведет к состоянию «ни войны, ни мира» и создаст основу для будущей агрессии, чем приблизит к победе, после которой Украина и Европа смогут построить безопасное и процветающее будущее.

Опасность будет еще больше, если западные партнеры Украины объявят, что «миссия выполнена», и вернутся к другим вопросам.

Окончательная победа требует вывода российских войск со всей международно признанной территории Украины. За исключением возможности смены режима внутри России, это произойдет либо силой оружия, либо не произойдет вообще.

Излишне говорить, что за всем этим наблюдает Китай, и Украине не стоит питать иллюзий относительно его интересов. Окончательное поражение России усилит известное благоразумие Китая. В то же время нестабильный мир в Украине ускорил бы сроки агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе. Это также отвлекло бы внимание США от Украины и от Европы в целом.

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