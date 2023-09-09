Неуловимые законы войны. Какие факторы определят крах российской армии — генерал Петреус 9 сентября, 10:10 Военнослужащий ВСУ на линии фронта в Запорожской области, сентябрь 2023 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Если Вооруженные силы Украины будут продолжать давление на оборонительные линии россиян в наступательных операциях на юге Украины, то защита оккупантов со временем начнет рушиться.

Такое предположение в интервью NV высказал американский генерал Дэвид Петреус, экс-директор ЦРУ и бывший руководитель американских военных кампаний в Ираке и Афганистане.

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«Я считаю, что сегодня многое зависит от момента, когда защита россиян начнет разрушаться, что произойдет, если Украина не будет сбавлять темпов давления на них», — отметил Петреус, отметив, что ВСУ имеют «окно планирования» в течение примерно четырех ближайших месяцев, «пока погода не станет сдерживающим фактором».

Отвечая на вопрос о том, как он видит этот момент обвала российской обороны и какие факторы его будут определять, Петреус отметил: «Мы видим что украинцы хоть и тяжело, но продвигаются, и россияне будут вынуждены отступать. У них нет резервов. Их плохо снабжают. Ими плохо управляют. Это жестокая культура, как вы хорошо знаете. Это действительно почти старая советская система, которая все еще действует. В ней много команд сверху вниз. И эта культура не способствует развитию индивидуальной инициативы. Качества, которые мы ищем в солдатах и лидерах, не характерны для этой системы».

В то же время, признал американский генерал, эта система, несмотря на ее недостатки, «все еще может впечатляюще обороняться» — тем более, что у россиян до сих пор много артиллерии, ракет, а теперь еще и иранских беспилотников. «Но я участвовал в боях, где противник внезапно выбивается из сил, вы бьетесь и вдруг он рушится. И мы спрашивали себя в такой момент: «Что случилось? Что мы сделали?» Это неуловимо. Это психологическое. Задавать себе вопрос, когда психология российских солдат начнет разрушаться. Думаю, что это главный вопрос», — подчеркнул он.

Важным фактором в этом аспекте Петреус назвал то, что российские военные не имеют собственной инициативы в этой войне. «У россиян все еще многочисленная армия, у них по-прежнему есть боеприпасы и системы вооружения, но теперь у них вдвое меньше танков, чем было на момент начала войны. А у Украины танков, я думаю, больше, чем было в начале войны. Там, где Россия теряет, Украине удается постепенно наращивать ресурсы, и это хорошая новость. К тому же мы все ждем, пока новые типы вооружения будут доступны в Украине и это точно качнет баланс в пользу вашей армии», — убежден он.