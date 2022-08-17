Школа онлайн или офлайн. Образовательный омбудсмен — об учебе в этом году и о главных проблемах школьников, их родителей и учителей 17 августа, 19:00 Эксклюзив НВ По подсчетам МОН из 12,8 тысяч украинских школ только 41% имеют надлежащие условия для проведения очных занятий (Фото:Андрий Андрийенко / SOPA via Reuters Connect)

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказывает, при каких условиях украинские школьники смогут ходить в школу, кто будет учиться дистанционно и как пройдет учебный процесс у тех, кто находится в эвакуации в Украине, и у тех, кто за границей

Новый учебный год, стартующий в скором времени, станет, пожалуй, самым сложным как для педагогов, так и для 4 млн. украинских школьников. Из-за временной оккупации некоторых регионов, постоянных обстрелов, разрушения школ, а также эвакуации учебный процесс потерпит существенные изменения — школьники частично будут переведены на дистанционную форму образования, а обучать детей в школьных стенах смогут только заведения с полноценно обустроенными укрытиями.

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По данным МОН, из 12,8 тыс. школ Украины только 41% имеют надлежащие условия для проведения очных занятий и еще меньше, около 3 тыс. планируют к ним вернуться 1 сентября. Между тем, 5,7 тыс. школ уже выбрали дистанционный формат образования для своих учеников, а еще 4 тыс. — смешанный.

Но окончательно формат обучения будет зависеть от ситуации в разрезе безопасности в каждом конкретном регионе и от решения самих родителей. Согласно опросу Службы образовательного омбудсмена, 62,5% из них являются сторонниками исключительно дистанционной формы обучения для своих детей во время войны, в то время как на очную согласны только 13,8% родителей.

НВ поговорил с образовательным омбудсменом Сергеем Горбачовым о главных проблемах и вызовах этого учебного года.

— Как будет происходить учебный процесс в украинских школах в этом году и каким изменениям он будет подвергнут с учетом военных действий?

— Все будет зависеть от того, какой будет ситуация в контексте безопасности в каждом конкретном населенном пункте и даже в конкретной школе. Есть общие рекомендации от ГСЧС и МОН относительно того, как нужно организовывать учебный процесс во время войны, но ни одно решение из центра не может учесть конкретные нюансы на местах. Например, школа может находиться в спокойном парке или рядом с объектом, который потенциально является целью вражеских ракет. Мы все сейчас находимся в ситуации тотальной неопределенности и не знаем, что будет завтра или даже через час.

По данным МОН, в 80% учебных заведений уже прошли аудиторские исследования безопасности, предусматривающие фиксацию текущего состояния укрытий и предоставление практических рекомендаций. Местная военная администрация или местные власти должны предоставить свое заключение о том, отвечает ли конкретное учреждение всем требованиям безопасности ГСЧС и Кодекса гражданской защиты Украины и может ли принимать детей офлайн.

Если вывод положительный, тогда сама школа должна организовать учебный процесс таким образом, чтобы привлечь к нему как можно больше детей. Она должна проинформировать родителей об имеющихся вариантах, а те — выбрать офлайн или онлайн формат обучения. Я советую родителям заранее пойти в школу и получить информацию об укрытии, посмотреть выводы комиссии. А руководителей заведений прошу быть открытыми, общаться с родителями и предоставлять им возможность осмотреть укрытие.

Но, в любом случае, 1 сентября у нас будет ситуация неопределенности, которая будет решаться в каждом конкретном месте отдельно. Сейчас речь идет о том, что возможны классы обучения офлайн и онлайн в пределах одной параллели. Но тогда учебное заведение должно иметь определенную нормативную базу. Например, как распределить нагрузку между учителями, как составлять расписание, когда и на какой платформе будут проходить эти занятия, способна ли школа вообще обеспечить такой формат обучения. Это опять-таки бюджетные деньги, для получения и освоения которых есть определенные процедуры. К сожалению, довольно часто директора школ не решаются на самостоятельные решения, а ожидают конкретных распоряжений, в то время как МОН выдает общие рекомендации.





— Насколько реален офлайновый формат обучения сегодня и готовы ли к нему украинские школы?

— По данным МОН, сейчас 41% школ могут принять детей в очном режиме. Там, где есть возможность, нужно организовывать офлайн занятия и приоритет предоставлять, прежде всего, начальной школе. Ведь дети такого возраста наиболее чувствительны к онлайн формату: старшим легче к нему приспособиться, а младшим нужно постоянное внимание и живой контакт как со взрослым, так и со сверстниками. Но следует понимать, что многое зависит от размера укрытия и количества присутствующих в школе детей. У МОН есть рекомендованный алгоритм действий для учителя во время воздушных тревог, педагоги проходят тренинги. Но они также довольно общие: например, алгоритм действий не предполагает сосчитать детей на входе и выходе из класса, а это нужно делать обязательно.

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачова, старт образовательного процесса в этом году будет зависеть от ситуации в контексте безопасности в каждом конкретном населенном пункте и даже в конкретной школе / Фото: DR

Очень большая проблема заключается в том, что сейчас школы массово пытаются что-то сделать со своими подвалами, но у нас нет утвержденных проектов обустройства укрытий для учебных заведений. Например, знаю о случае, когда стены школьного подвала пытались " укрепить" одеялами. Да, есть и такие школы, где размер укрытия позволяет обустроить их партами для продолжения учебного процесса. Но тогда нужен интернет и опять же расчет вместительности. Список всех этих требований сейчас разрабатывают ГСЧС и МОН, но процесс точно не завершится до 1 сентября.

Министерство цифровой трансформации Украины сейчас начало проект WiFi в укрытиях, поэтому любое учреждение общего среднего образования может подать заявку и получить роутер или модем для обеспечения интернет связи в укрытии.

— Какие альтернативы офлайн образованию сейчас доступны и какие наиболее эффективны во время войны?

— Лучшей альтернативы нет, она зависит от условий безопасности, материально-технического обеспечения семьи интернетом и гаджетами. Есть педагогический патронат — ребенок учится дома, но регулярно по расписанию его посещает учитель. Есть экстернат — ребенок учится самостоятельно, может получать консультации и в конце года сдает экзамен. Также есть семейная форма обучения, когда родители обучают ребенка самостоятельно и несут полную ответственность за результаты этого обучения без какого-либо вмешательства учебного заведения, кроме оценки результатов обучения ребенка.

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