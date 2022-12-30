«Есть серьезные основания». Финляндия может присоединиться к НАТО до июля 2023 года — министр обороны

30 декабря, 19:46
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Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна отвечает критериям членства в НАТО. Он считает, что его страна может вступить в Альянс до июля 2023 года.

Об этом сообщает Yle.

Кайкконен заявил, что в настоящее время для вступления в НАТО страна обязана соблюдать меморандум о взаимопонимании, подписанный Финляндией, Швецией и Турцией на Мадридском саммите.

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«Я думаю, что есть серьезные основания полагать, что Финляндия станет членом НАТО до саммита НАТО в Вильнюсе», — заключает Кайкконен.

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Саммит НАТО, о котором упоминает министр обороны, состоится в столице Литвы Вильнюсе 11−12 июля 2023 года.

26 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция вступят в Альянс в 2023 году.

8 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что формальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО вскоре будет завершено.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Североатлантический союз. Днем ранее Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать вступление двух стран в обмен на выполнение ее требований. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламенте 30 стран.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.

Стамбул начал препятствовать этому процессу еще весной, когда Швеция и Финляндия объявили о намерении присоединиться к Альянсу, обвиняя их, в частности, в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК), внесенной в перечень террористических организаций как в Турции, так и в Европейском Союзе и США.

https://www.youtube.com/watch?v=zcvABdx08zw&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Финляндия

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