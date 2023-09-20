Ко Дню учителя. Дата, история праздника, подарки: когда поздравлять учителей с профессиональным праздником в 2023 году 20 сентября, 15:46 День учителя 2023 (Фото:Krakenimages.com/depositphotos)

Совсем недавно украинские школьники и их родители активно закупали школьные принадлежности, готовясь к 1 сентября. Но уже скоро наступит время, когда учителя получат свои заслуженные поздравления по случаю Дня учителя.

Когда День учителя 2023

Обычно в Украине День учителя отмечают в первое воскресенье октября, и в 2023 году эта дата приходится на 1 число месяца. Но несмотря на то, что это воскресенье, то поздравлять учителей нужно 29 сентября — в пятницу. Этот праздник отмечается не только для учителей, но и для всех педагогических работников и педагогов. Даже если вы уже давно закончили школу, не забудьте поздравить своего бывшего классного руководителя и выразить им хорошие слова благодарности. Важно, чтобы эти слова звучали от всего сердца.

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Кроме Дня учителя, педагоги в Украине также могут праздновать еще один праздник — Международный день учителя. Этот праздник приходится на 5 октября и отмечается во многих странах мира. Однако, в Украине эта традиция празднования не является широкой и распространенной.

День учителя: история праздника

История Дня учителя в Украине насчитывает уже несколько веков. Профессия учителя считается одной из древнейших и сопровождает человечество почти с самого его возникновения. Первые школы на планете появились еще в IV тысячелетии до нашей эры. А на территории современной Украины, когда эта земля принадлежала Киевской Руси, профессия учителя была весьма уважаемой и важной. Наибольшего расцвета она достигла во времена правления князя Ярослава Мудрого.

Официально празднование Дня учителя в Украине началось в 1980 году. Обычно этот праздник отмечают в воскресенье, а в пятницу, которая предшествует этому дню, в школах и университетах проводятся особые мероприятия. Интересно, что слово «педагог» пришло к нам из Древней Греции. Однако тогда это слово употреблялось для обозначения рабов, которые были ответственны за уход за детьми. Они сопровождали детей в школу и забирали их обратно. В буквальном переводе это слово означает «тот, кто ведет ребенка». Но современные педагоги уже давно превратили эту профессию в важную роль проводников детей в мир новых знаний и навыков.

Идеи подарков на День учителя 2023

Приходя к важному празднику, Дню учителя 2023 года, многие из нас размышляют над тем, что бы подчеркнуть величественность этой профессии и поблагодарить учителей за их важную работу. Вместо стандартных букетов цветов, можно размышлять о таких интересных и полезных подарках:

Набор кофе или ароматного чая в привлекательной праздничной упаковке.

Корзина с экзотическими фруктами или набор эксклюзивного шоколада, которые порадуют учителя нестандартными вкусами.

Комнатное растение, которое придаст красоты и уюта в классной комнате.

Палантин или изысканная шаль, завернутые в привлекательную подарочную упаковку.

Сертификат в книжный магазин, который позволит учителю выбрать книги на свой вкус.

Портрет, нарисованный художником по фотографии, который станет особенным подарком.

Фотоальбом с собранными фотографиями учеников вашего класса, который создаст незабываемую память о годах обучения.

Набор хорошей и практичной посуды, который будет полезным в повседневной жизни.

Хорошая аромалампа, которая поможет создать атмосферу уюта дома.

Набор для рукоделия, особенно, если вы уверены, что учитель интересуется этим делом.

Набор качественных записных книжек, что станет незаменимым помощником в их работе.

На самом деле важно проявить учителям благодарность за их важную работу и посвященное обучению время. Подарки могут быть разными, но они всегда дарятся с благодарностью и пожеланиями дальнейших успехов.