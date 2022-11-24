ДТЭК возобновил работу своих электростанций и электросетей 24 ноября, 17:14 Атаки на энергетическую инфраструктуру являются военным преступлением (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

ДТЭК сообщил, что возобновил работу своих электростанций и электросетей после беспрецедентной атаки РФ на энергосистему Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК в Facebook.

«Энергетики выстояли в тяжелом бою с коварным и беспринципным врагом. Мы возобновили работу своих электростанций и электросетей после беспрецедентной атаки на энергосистему», — говорится в сообщении.

Видео дня

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что атаки на энергетическую инфраструктуру являются военным преступлением, за которое будут отвечать все виновные. Он также отметил, что также понесут ответственность так называемые «российские энергетики», которые помогают оккупантам выбирать цели атаки.

«Украина устояла, выдержит и победит. И никакие террористические атаки по гражданской инфраструктуре этого не изменят. Мы будем со светом, а вы навсегда останетесь во тьме», — заявил Тимченко.

Ранее в Офисе президента сообщали, что электроэнергию подали во все области Украины, но пока свет дали только объектам критической инфраструктуры.

В среду, 23 ноября, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Всего РФ 23 ноября нанесла удары по трем многоэтажкам, в результате чего погибли десять человек.