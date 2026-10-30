Перед резким снижением температуры. Кличко назвал дату, когда отопление дадут в жилые дома в Киеве

Киев начнет подключать жилые дома к отоплению с понедельника, 2 ноября. На это может потребоваться около недели. В настоящее время отопление уже есть, в частности, в 157 медучреждениях, 402 детских садах и 85 школах.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он напомнил, что отопительный сезон в столице начался 16 октября — сначала для учреждений социальной сферы.

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По словам Кличко, на данный момент к отоплению подключены почти 50% соцучреждений.

С понедельника, 2 ноября, начнут подавать тепло и в жилые дома.

Мэр подчеркнул, что для запуска централизованной системы теплоснабжения Киева потребуется до недели.

«Поэтому решение начать отопительный сезон в жилом секторе столица приняла за несколько дней до резкого понижения температуры», — добавил Кличко.

16 октября Кличко заявил, что в Киеве начинается отопительный сезон. При этом мэр отмечал, что отопление пока не будут запускать в части Днепровского и Дарницкого районов из-за значительных повреждений энергетического объекта после недавнего российского обстрела. Там продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, пояснял мэр.

23 октября он сообщил, что за неделю в столице к отоплению подключили каждое четвертое учреждение социальной сферы. Однако отопительный сезон не начался в части Днепровского и Деснянского районов из-за повреждения энергообъектов.

9 октября президент Владимир Зеленский упрекнул городские власти украинской столицы за «почти полное» несоблюдение сроков выполнения Плана стойкости, предусматривающего подготовку инфраструктуры к зиме. 13 октября он вновь заявил, что Киев недостаточно подготовлен к зимнему периоду и отстает от других регионов.

Выступая в Верховной Раде, куда его вызвали для отчета, Кличко отверг обвинения и заявил о давлении со стороны центральной власти. Он отчитался о закупке генераторов для объектов критической инфраструктуры и сообщил, что с начала 2026 года столичная энергосистема подверглась ударам 50 ракет и БПЛА.