«Готовимся всегда». В Воздушных силах рассказали, когда ждать новых ракетных ударов со стороны РФ 28 ноября, 07:02 В Воздушных силах заявили, что всегда нужно готовиться к массированной ракетной атаке со стороны РФ (Фото:Полиция Киевской области)

В Воздушных силах заявили, что что заранее предусмотреть дату новых массированных ракетных ударов со стороны РФ невозможно. Однако всегда нужно быть готовыми к атаке.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

«Готовимся всегда. Можно ожидать когда угодно этих ударов, поэтому расслабляться не нужно, а наоборот готовиться. Никто ничего не скрывает, но говорить заранее о дате удара невозможно», — отметил он.

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По словам представителя командования, неизвестно, когда будет ракетная атака, однако РФ наносит удары с определенной периодичностью, которую можно проследить по статистике.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.