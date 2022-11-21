В Воздушных силах рассказали, когда можно ждать новых массированных ракетных ударов по Украине со стороны РФ 21 ноября, 10:00 Пожар в жилом доме Киева после российского ракетного удара 15 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Gusev)

Новых массированных ракетных ударов со стороны России можно ожидать когда угодно, поскольку оккупанты не покидают намерений оставить Украину в блэкауте.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Враг не оставил попыток склонить Украину к каким-то переговорам, „перемирию“, чтобы использовать это для себя, чтобы перегруппироваться и нарастить потенциал и ударить снова. Удары можно ожидать в любое время, потому что также РФ не отказывается от намерений оставить нас в блэкауте», — отметил он.

Видео дня

По его словам, если РФ ежедневно будет наносить массированные удары с большим использованием вооружения, то ракет у них «точно не останется».

Игнат рассказал, что у РФ в достаточно малом количестве остались Искандеры, но Калибры и Х-101 россияне продолжают производить.

Около месяца назад Россия начала наносить прицельные массированные удары по энергетической инфраструктуре городов Украины. Это привело к отключениям света: плановым, аварийным и экстренным. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 18 ноября почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

15 ноября оккупанты нанесли самый массовый ракетный удар по Украине с 24 февраля после нескольких недель временного затишья, выпустив около 100 ракет. По данным властей Киева, в столице было три попадания в жилые дома в Печерском районе, удалось сбить четыре ракеты. Погиб один человек.