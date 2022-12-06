«Людей достаточно». Украине пока не нужна дополнительная мобилизация — Резников 6 декабря, 20:09 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Активизировать призыв и набирать больше людей в ряды Вооруженных сил Украины на данный момент не нужно, поскольку количество личного состава достаточно.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона.

«У нас определенные организационные мероприятия уже предпринимаются по решению Генерального штаба, все это на докладе было и под контролем верховного главнокомандующего ВСУ, но говорить сегодня, по состоянию на сейчас, что нам нужна дополнительная мобилизация, вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в секторе обороны», — заявил министр.

Видео дня

По словам Резникова, Вооруженным силам Украины сейчас нужно оружие. Речь идет об артиллерии, снарядах к ней, бронированных машинах, танках, самолетах.

«И партнеры знают наш перечень, чтобы наши девушки и парни могли на фронте быть более успешными и эффективными, как мы это уже демонстрируем», — добавил министр.

6 декабря глава МВД Денис Монастырский заявил, что в Украине на сегодняшний день нет необходимости вручать повестки на блокпостах.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за нападения России 24 февраля. Все военнообязанные мужчины могут получить повестку в центре комплектования — ввоенкомате.

По закону повестки выдают лично в руки военнообязанному. В публичных местах повестки могут выдавать глава ТЦК и уполномоченные сотрудники, работники местных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления с соответствующими уполномоченными документами. Также повестку могут передать через руководителя на работе и через руководителей учебных заведений.