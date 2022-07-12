«Контрнаступление не начинается на ровном месте». Что нужно Украине для перелома в войне — генерал ВСУ

12 июля, 19:20
Украинские военные в Донецкой области, июль 2022 (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

Украинские военные в Донецкой области, июль 2022 (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

Говорить о любых временных рамках перелома в войне в пользу Украины пока некорректно, считает генерал Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО и первый заместитель командующего Силами спецопераций в 2016—2019 годах.

Об этом Кривонос заявил в интервью украинской журналистке Елене Трибушной.

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«Я бы не ставил вопрос «перелом войны в августе». Это абсолютно нормальное человеческое желание, но перелом в войне может наступить, когда мы остановим российские войска, вымотаем их, обрежем подход резервов, нанесем огневое поражение их резервам, и только после этого мы можем начинать наше контрнаступление», — напомнил опытный генерал.

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По его словам, «контрнаступление не начинается просто так на ровном месте». Для этого ВСУ необходимо измотать противника, нанести ему огневое поражение и иметь собственные резервы, способные наступать.

Поэтому о временных рамках такого перелома пока рассуждать не стоит, считает Кривонос. «Вопрос заключается не во времени, а в качественно обученном персонале, материально-техническом обеспечении боевых действий в нужных нам направлениях», — резюмировал он.

https://www.youtube.com/watch?v=jCtAfeliMtA&feature=emb_imp_woyt
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Кривонос Война России против Украины

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