«Контрнаступление не начинается на ровном месте». Что нужно Украине для перелома в войне — генерал ВСУ 12 июля, 19:20 Украинские военные в Донецкой области, июль 2022 (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

Говорить о любых временных рамках перелома в войне в пользу Украины пока некорректно, считает генерал Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО и первый заместитель командующего Силами спецопераций в 2016—2019 годах.

Об этом Кривонос заявил в интервью украинской журналистке Елене Трибушной.

«Я бы не ставил вопрос «перелом войны в августе». Это абсолютно нормальное человеческое желание, но перелом в войне может наступить, когда мы остановим российские войска, вымотаем их, обрежем подход резервов, нанесем огневое поражение их резервам, и только после этого мы можем начинать наше контрнаступление», — напомнил опытный генерал.

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По его словам, «контрнаступление не начинается просто так на ровном месте». Для этого ВСУ необходимо измотать противника, нанести ему огневое поражение и иметь собственные резервы, способные наступать.

Поэтому о временных рамках такого перелома пока рассуждать не стоит, считает Кривонос. «Вопрос заключается не во времени, а в качественно обученном персонале, материально-техническом обеспечении боевых действий в нужных нам направлениях», — резюмировал он.

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