В Воздушных силах рассказали, когда можно ожидать нового ракетного удара со стороны РФ 13 декабря, 09:30 Новая массированная ракетная атака РФ возможна в любой момент, заявили в Воздушных силах (Фото:Полиция Киевской области)

Россия может нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины в любой момент.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, целями РФ, вероятно, снова станут объекты энергетики в Украине.

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«Ситуация остается такой, как и была. Авиация противника в настоящее время рассредоточена по разным аэродромам. Я имею в виду стратегическую авиацию, тактическая же продолжает наносить удары на линии боевого столкновения и в прифронтовых зонах», — сказал Игнат.

Он отметил, что к ракетным ударам России нужно быть готовыми всегда.

«Если они их (ракетные удары, — ред.) запланировали, то будут их выполнять», — добавил Игнат.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар в любое время.