«У них есть свои планы». В разведке рассказали, когда РФ может нанести новый массированный ракетный удар 4 января, 10:25 Следующий массированный ракетный удар РФ зависит от многих факторов, отметили в разведке (Фото:Полиция Киевской области)

Следующий массированный ракетный удар со стороны РФ зависит от многих факторов, в частности от количества ракет. Обычно страна-террорист готовится к атаке 1,5−2 недели.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он отметил, что назвать точную дату ожидаемого удара сложно, но допустил, что следующая атака может произойти и раньше 9−10 января.

Видео дня

«Это будет зависеть от того, сколько они будут применять ракет, сколько на сегодняшний день у них готовы. Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за минувшие сутки. Так что идет процесс подготовки к последующему обстрелу», — сказал представитель разведки.

Кроме того, по его словам, российские оккупанты учитывают погоду.

«Сейчас как раз нормальная погода именно для применения более высокоточного вооружения. Шахеды сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток. И сейчас погода, по крайней мере, в Киеве, подходящая… У них есть свои планы. Есть комплексные факторы. И погода, и праздники, и наличие ракет, и морозы. Поэтому однозначно сказать, что превалирует какой-то один элемент, очень сложно», — добавил Скибицкий.

Оккупанты осуществили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками 31 декабря, в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января.

В Воздушных силах сообщили, что войска РФ могут готовиться к новому массированному ракетному удару 7 января.