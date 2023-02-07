Командование РФ торопится с наступлением, война в Украине выявила провал западных санкций против Ирана — анализ ISW 7 февраля, 08:49 Бойцы 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ («азовцы») готовятся к стрельбе из 152-мм гаубицы 2А65 Мста-Б в районе Бахмута, 6 февраля 2023 (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Вероятные сроки нового российского наступления, которое может начаться в ближайшие недели, говорят о поспешности российского командования и его стремлении начать атаку до прибытия западной тяжелой техники в Украину.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 6 февраля.

В Украине полагают, что российские войска готовятся к крупномасштабному наступлению на востоке Украины в середине — конце февраля. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 5 февраля, что Россия может начать его примерно 24 февраля, чтобы символически привязать наступление к первой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Резников уточнил, что Украина не наблюдает формирования наступательных группировок на харьковском и черниговском направлениях или в Беларуси. Спикер Оперативного командования ЮГ Наталья Гуменюк отметила, что российские силы, скорее всего, концентрируются на проведении наступательных операций на востоке, а не на юге Украине. Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия намерена начать наступление в ближайшие 10 дней (до 15 февраля) — это позволило бы российским войскам нанести удар по украинским позициям до прибытия западных танков и БМП. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска продолжают перебрасывать резервы в Луганскую область для нанесения ударов после 15 февраля.



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Отдельные голоса в среде российских националистов выразили скептицизм относительно способности РФ начать успешное наступление в конце февраля. Один из блогеров, связанных с ЧВК Вагнера, отметил, что если наступление не будет реализовано до конца февраля, «то второго шанса [для оккупантов], скорей всего, уже не будет». А бывший боевик «ДНР» и военный преступник Игорь Гиркин убежден, предстоящее наступление России не будет успешным «без новой волны мобилизации […] - не только людей, но и тыла (экономики, промышленности и т. д. , которая до сих пор не проведена)». Оба этих замечания подчеркивают, что российское военное командование, по-видимому, торопится начать наступление — вероятно, в преддверии прибытия западной военной помощи и неудобного для техники весеннего сезона в Украине, который помешал российским механизированным маневрам весной 2022 года, напоминает ISW.

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг лживую версию Владимира Путина о том, что предоставление немецких танков Украине якобы угрожает безопасности России. Шольц заявил, что Путин использует подобные исторические параллели, «чтобы оправдать свое нападение на Украину». ISW констатирует, что российская пропаганда усиливает подобную риторику в попытке воспрепятствовать поставкам западного оружия — в том числе стращая, что Украина будет использовать дальнобойные снаряды GLSDM (увеличивают дальность ударов HIMARS с 80 до 150 км) для ударов по российской территории. Однако 5 февраля министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Украина согласилась не использовать западное оружие большой дальности для нанесения ударов по территории России.

ISW фиксирует все новые случаи, когда российские и оккупационные чиновники реализуют вывоз и принудительное усыновление украинских детей и подростков под видом схем «социальной помощи» и для усиления интеграции оккупированных территорий в состав РФ. 6 февраля уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова встречалась с представителями российских оккупационных «властей», чтобы обсудить подобные вопросы. В ISW полагают, что Львова-Белова, «вероятно, работает непосредственно по указанию Путина». Одна из ее вероятных целей, как пишут аналитики Института — создание нескольких социальных институтов и программ на оккупированных территориях Украины, которые бы позволили собирать персональные данные о детях и через псевдогуманитарные организации создавать условия для якобы узаконивания депортации и усыновления украинских детей в российские семьи.

Кремль продолжает отказывать спонсору группы ЧВК Вагнера Евгению Пригожину в легитимности и попытке нарастить авторитет в России. 6 февраля Московский суд отказался признать Пригожина владельцем и учредителем ЧВК Вагнера после пересмотра иска Пригожина к российскому журналисту Алексею Венедиктову. Еще в июне 2021 года Пригожин подал в суд на Венедиктова, который назвал его «владельцем ЧВК Вагнера. Тогда московский суд пришел к выводу, что озвученная Венедиктовым информация якобы была «недостоверной». Однако теперь Пригожин пытается отменить решение суда (обжаловал его 19 января) и доказать, что все же владеет ЧВК. В ISW считают это попыткой Пригожина компенсировать его снижающееся влияние после замены сил вагнеровцев в районе Бахмута регулярными подразделениями армии РФ. Тем временем влияние Пригожина в российском националистическом информационном пространстве также продолжает снижаться. После недавнего «полета» Пригожина якобы Су-24М над Бахмутом в среде российских «военкоров» зазвучали мнения о том, что Пригожин манипулирует информационным пространством, а его главная цель — «выделяться и еще раз выделяться на фоне скучных и серых комитетчиков [чиновников и военачальников армии РФ]».

ISW констатирует провал западных санкций в отношении поставок компонентов вооружений в Иран. Аналитики подчеркивают, что именно это способствовало тому, что Россия смогла обойти западные санкции и приобрести компоненты для боевых беспилотников посредством военного сотрудничества с Ираном. 5 февраля стало известно, что Россия и Иран намерены построить иранский завод по производству беспилотных летательных аппаратов на территории России — что будет уже вторым подобным предприятием. Ранее Иран открыл завод по производству дронов в Таджикистане, который входит в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и претендует на вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Россия может использовать свои значительные экономические связи с Таджикистаном через ОДКБ и ЕАЭС для «отмывания» поставок компонентов дронов или закупки уже готовых беспилотников, чтобы использовать их против Украины в обход международных санкций.

Еще в ноябре 2022 года британская группа расследователей Conflict Armament Research (CAR) сообщила, что 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6, сбитых в Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, которые поступили из США — несмотря на высокий уровень экспортных ограничений на поставку таких компонентов в Иран. При этом большинство западных компонентов сбитых иранских беспилотников были произведены в период с 2020 по 2021 год — после того, как в 2020 году Совет Безопасности ООН не смог продлить оружейное эмбарго для Ирана.

Большинство западных компаний, компоненты которых были обнаружены в сбитых в Украине иранских беспилотниках, отрицали прямую продажу компонентов в Россию, Иран или Беларусь. Однако представитель швейцарской производственной компании отметил, что невозможно быть полностью уверенным в том, что дистрибьюторы компонентов вооружений не продают компоненты подсанкционным организациям. А это означает, что Россия, Иран или другие подсанкционные государства могут использовать лазейки, позволяющие им приобретать западные компоненты оружия через прокси-посредников.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Владимир Путин продолжает способствовать дальнейшей институционализации коррупции в России путем законодательных манипуляций;



российские войска, вероятно, добились тактических успехов к северо-востоку от Купянска в период с 4 по 6 февраля, а российские источники утверждают, что 5 и 6 февраля российские войска продвинулись к западу от прежних позиций на линии Сватово-Кременная;



ВСУ сохраняют позиции в Белогоровке Луганской области по состоянию на 6 февраля — несмотря на заявления России о том, что ее войска якобы захватили Белогоровку еще 3 февраля;

войска РФ продолжают атаки северо-восточнее и южнее Бахмута, однако по состоянию на 6 февраля так и не окружили населенный пункт;

российские силы проводят ограниченные атаки в районе Авдеевки и окраин Донецка;

украинские силы, возможно, продолжают локальные попытки форсировать Днепр в районе озера Круглик ( Херсонская область) в дельте реки;

Херсонская область) в дельте реки; российская армия и ее нерегулярные силы, возможно, испытывают все большие трудности с набором живой силы для войны в российских исправительных колониях — из-за высоких потерь среди ранее завербованных заключенных;

проблемой для сил РФ продолжает оставаться межэтническая напряженность и трения между нерегулярными формированиями;

РФ может усиливать меры оперативной безопасности, чтобы скрыть новое развертывание своих войск на Донбассе.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW