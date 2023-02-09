Не в ближайший месяц. Дикий рассказал, когда ВСУ смогут вести серьезные наступательные действия 9 февраля, 20:10 Украинские военные на линии фронта в Донецкой области, 8 февраля (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Евгений Дикий, директор Национального антарктического центра и экс-командир роты батальона Айдар, рассказал Radio NV, когда ВСУ смогут вести серьезные наступательные действия.

"По факту мы теперь можем надеяться на какие-то действительно весомые и серьезные наши наступательные действия уже ближе к лету, надо принять эту реальность", - сказал Дикий Radio NV.

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Он связывает это с тем, что союзники Украины слишком медленно принимали решение о предоставлении необходимого для наступления вооружения.

«Те события, которые происходят сейчас, в январе-феврале 2023 года, если бы те же решения были приняты летом или хотя бы в начале осени прошлого года, сейчас ситуация была бы принципиально иной, война была бы на другой вообще фазе. К сожалению, наши союзники протормозили», — заявил экс-командир роты батальона Айдар.

По его словам, решение предоставить Украине бронетехнику «имело гораздо больше смысла летом прошлого года».

«Нет, оно сейчас не менее нужно, но теперь это уже совершенно другие временные пределы, и это в определенной степени другой характер войны, потому что россиян стало на плюс 350 тысяч пусть мобиков, но больше, а плюс 350 тысяч даже очень тупой и плохо обученной биомассы, это, к сожалению, очень весомый фактор. Знаете, три плохих мобика не заменяют одного профессионального военного, а 30 мобиков заменяют. К сожалению, россиянам дали время, им дали время получить это их нынешнее преимущество, преимущество именно в этом мобилизованном мясе. Нам теперь придется это компенсировать, компенсировать позже, чем мы рассчитывали», – объяснил Дикий.

Экс-командир роты батальона Айдар также обратил внимание на то, что между политическим решением предоставить Украине то или иное вооружение и его реальным появлением на фронте проходит по меньшей мере несколько недель, а чаще всего — от двух до четырех месяцев.

По данным издания Bloomberg, во время саммита в Брюсселе лидеры Евросоюза не дали президенту Владимиру Зеленскому обязательств по передаче ВСУ боевой авиации.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 9 февраля сообщил в социальных сетях, о том, что «вопрос дальнобойного оружия и самолетов решен», но позже отредактировал свое сообщение, написав, что «вопрос, похоже, может быть решен».



8 февраля по итогам поездки Зеленского Лондон заявил, что будет готовить украинских пилотов и морпехов, ввел новые персональные санкции против ряда россиян и ряда российских предприятий. Премьер-министр Риши Сунак также заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину до победы над РФ, а Зеленский подтвердил договоренность о «сильном оборонительном пакете от Великобритании», включающем дальнобойное оружие.

Комментируя возможность предоставления Украине боевых самолетов, британский премьер Риши Сунак сказал, что ничего нельзя исключать, когда речь идет о военной поддержке Украины.

Однако Сунак добавил, что реактивные самолеты Тайфун – это очень сложная техника, и на подготовку украинских пилотов может уйти три года. Британия объявила о начале обучения украинских пилотов, чем послала сигнал — самолеты могут предоставить. Хотя Британия говорила об обучении пилотов на современных натовских самолетах, и на каких именно не уточняла.

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров. Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120-140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300-500 танков.



По данным немецких СМИ, Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставки 178 танков Leopard 1 в Украину.

Первые танки должны быть доставлены в Украину уже летом этого года, однако большая их часть — не раньше следующего года.