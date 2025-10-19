Зеленский поручил провести встречу «коалиции желающих» в ближайшее время

«Поручил нашим дипломатам — и уже об этом говорил со многими лидерами — готовить в ближайшее время встречу коалиции желающих. Нам в Европе нужны общие сильные позиции. И это будет. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной!» — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения в воскресенье, 19 октября.

В то же время он не уточнил, где именно и в каком формате будет проходить саммит.

Предыдущая встреча «коалиции желающих» состоялась 4 сентября в Париже. Тогда в ней приняли участие представители из 38 стран. На саммите участники обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве, а также скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности.

Инфографика: NV

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

После переговоров с Трампом Зеленский провел телефонный разговор с рядом европейских лидеров.