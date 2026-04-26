Коалиция стран Рамштайн за четыре года предоставила Украине более 150 млрд долларов (Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi)

Коалиция стран Рамштайн за четыре года предоставила Украине более 150 млрд долларов военной помощи для усиления обороны.

Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что именно в рамках договоренностей на полях Рамштайна Украина получила широкий спектр вооружения, в частности системы противовоздушной обороны NASAMS, PATRIOT, IRIS-T, танки Leopard и Abrams, реактивные системы залпового огня HIMARS, самоходные артиллерийские установки PzH 2000, бронетранспортеры M113, самолеты F-16 и Mirage-2000.

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Более 50 стран с разных континентов обеспечивают поддержку критических потребностей Украины — уже предоставлено более 150 млрд долларов и еще 5 млрд долларов через инициативу PURL.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам новой встречи в формате Рамштайн партнеры подтвердили дальнейшую поддержку Украины и сделали новые взносы в оборонные программы, в частности PURL.

Инфографика: NV

Глава государства рассказал, что были подтверждены решения о новых взносах в программу PURL от пяти партнеров.

В тот же день генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что странам, которые поддерживают Украину, нужно наращивать инвестиции для предоставления в этом году оборонной помощи в размере $60 млрд дополнительно к деньгам, которые должен выделить ЕС в рамках совместного кредита.