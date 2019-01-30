Ко всем. В Украине снизился уровень доверия – опрос Сегодня, 13:43 13 Цей матеріал також доступний українською Vadim Chuprina Украинцы меньше доверяют правительству, Верховной Раде и президенту Vadim Chuprina

В Украине на несколько пунктов снизилось доверие к властным структурам и социальных институтам. Меньше всего украинцы доверяют правительству, Верховной Раде и президенту.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. Подробности – в сюжете Радио НВ.

Согласно исследованию, больше всего граждане Украины доверяют людям, живущим рядом – почти 70%. А также волонтерам – немного более 60%.

Каждый второй украинец доверяет церкви и Вооруженным силам Украины. В то же время уровень доверия к армии, по сравнению с 2017 годом, значительно не изменился. Социологи отмечают, что церковь остается одним из лидеров доверия украинцев в течение всех лет наблюдения. Однако за последний год уровень доверия к ней упал на 6%. Церкви больше всего доверяют на западе, а меньше всего – в центре Украины.

Церковь остается одним из лидеров доверия украинцев

Наименьшим уровнем доверия среди украинцев пользуется правительство и Верховная Рада. Им доверяют только около 10% граждан. Кроме того, уровень доверия к президенту Украины составляет 16%. При этом, по региональному разделению, Порошенко больше всего доверяют в центральном регионе – почти 20%, а менее всего – в восточном – около 10%.

Доверие украинцев к украинским СМИ и Национальной полиции составляет почти 30%. Зато Службе безопасности Украины доверяет только каждый пятый гражданин.

Уровень доверия по сравнению с 2017 годом, несколько снизился ко всем социальным институтам.

Опрос провели с 30 ноября по 14 декабря 2018 года. Опросили более 2 тысяч респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Своим доверяют больше

Прочнее доверие граждан к людям, которых они чаще видят на улице и с которыми общаются, отметил в комментарии Радио НВ заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий. Именно поэтому доверие к местным органам власти выше, чем к центральным.

У людей должен быть непосредственный контакт с центральной властью

Низкий уровень доверия к президенту объясняется тем, что после выборов украинцы имеют завышенную планку ожиданий, поэтому и разочаровываются, добавил социолог.

"Есть премьер отдаленный, есть министр, который достаточно далеко сидит и не понимает потребностей в нашем селе и городе. А есть конкретный сельский голова, которого я знаю, что это на самом деле хороший человек. Если бы у этих людей был непосредственный контакт с министрами, президентом, парламентариями, то и доверие к ним было бы лучше. А второй факт – это информация, которую человек косвенно получает, например, черпает ее из СМИ. Соответственно картинка со СМИ будет влиять на восприятие тех институтов", – отметил Грушецкий.

Визуальное восприятие и медиа

Низкий уровень доверия к парламенту в основном связан с визуальной картинкой на телевидении – кнопкодавством, драками, скандалами и другими не самыми приятными моментами, отметил в комментарии Радио НВ профессор политологии Киево-Могилянской академии и научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань.

В общественном сознании есть отрицательная картинка работы парламента

По его словам, иногда Верховная Рада не заслуживает подобного недоверия. Ведь не раз это учреждение делало важные шаги в самые ответственные моменты. Украинский парламент играет большую роль чем, например, российская Госдума.

"Парламент, на самом деле, он существует все-таки как баланс, в структуре как сдерживания. То есть мы видели, например, как хотел повернуть в сторону авторитаризма Кучма, но парламент не дал ему это сделать. Янукович превратил парламент в машину для штамповки выгодных ему решений, но все равно там была мощная оппозиция. Я бы роль парламента не недооценивал, но в общественном сознании это действительно связано с той картинкой работы парламента, и это очень часто негативный образ", – подчеркнул Гарань.

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