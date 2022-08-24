Ко Дню независимости Eldorado.ua будет печатать на чеках Акт провозглашения независимости Украины

24 августа, 09:54
Новости компаний
Eldorado.ua

Eldorado.ua

С 24 августа по 28 августа во всех магазинах сети бытовой техники и электроники Eldorado.ua на чеках будут печатать Акт провозглашения независимости Украины.

«Команда Eldorado.ua решила напомнить каждому, кто посетит магазины сети, важное содержание документа. Ведь именно с него началось восстановление свободной независимой Украины», — объяснили в компании.

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Кроме этого, Eldorado.ua запустили в Telegram тематический стикер-пак с выдающимися историческими фигурами. Там содержатся цитаты об Украине от Михаила Грушевского, Тараса Шевченко, Григория Сковороды и Леси Украинки. Добавить стикеры можно по ссылке.

Eldorado.ua
Фото: Eldorado.ua

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Теги:   Герои Украины День Независимости Украины Михаил Грушевский Украина Тарас Шевченко Григорий Сковорода Эльдорадо Леся Украинка Eldorado.ua

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