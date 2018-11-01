01 ноября 2018, четверг

Ко Дню железнодорожника в Киеве запустят ретропоезд

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Ретропоезд будет работать 4 ноября
Фото: Укрзализныця

Ретропоезд будет работать 4 ноября

Пресс-служба Укрзализныци сообщает, что в воскресенье, 4 ноября, в честь Дня железнодорожника в Киеве запустят праздничный ретропоезд №897/898.

Поезд отправится со станции Киев-Пассажирский в 13:45 и вернется на нее в 16:19.

"4 ноября состав поезда будет представлен пятью комфортабельными вагонами с местами для сидения и вагоном-рестораном. Праздничный поезд поведет паровоз серии Л 4600 1952 года постройки во главе с локомотивной бригадой из депо станции Сновск, которое основано в 1873 году и является базовым предприятием по обслуживанию паровозов в Украине", - сообщили в Укрзализныце.

Цена билета в вагоне первого класса составит 91 грн 90 коп. для взрослых и 73 грн 41 коп. для детей, в вагоне второго класса - 36 грн 10 коп. для взрослых и 27 грн 08 коп. для детей.

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