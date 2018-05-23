Ко Дню Мукачево легендарный замок Паланок оборудовали современной иллюминацией - видео

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Теперь Паланок виден за многие километры даже ночью
Фото: mukachevo.net

Теперь Паланок виден за многие километры даже ночью

Власти Мукачево Закарпатской области ко Дню основания города оборудовали знаменитый замок Паланок современной иллюминацией.

Соответствующие видео опубликовал местный портал mukachevo.net.

Освещение было установлено по всему периметру крепости, благодаря чему она предстала в новом образе.

Кроме того, расположенный на горе замок теперь четко видно за несколько десятков километров даже ночью.

Отметим, что официально Днем Мукачева, основанного еще в 896 году, считается последняя суббота мая.

Ранее сообщалось, что в Мукачево расцвела самая длинная аллея сакуры в Украине.

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