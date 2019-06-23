Князев назвал приблизительную дату представления нового руководителя полиции Киевской области Вчера, 14:22 763 Цей матеріал також доступний українською Сергей Князев via Facebook Глава Национальной полиции Сергей Князев Сергей Князев via Facebook

Нового руководителя полиции Киевской области представят на этой неделе, до 28 июня.

О ходе расследования дела глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал Громадському.



Он отметил, что задержаны двое, но это не все подозреваемые по делу: «Количество лиц, которых подозревает следствие, это не два человека. Два человека были арестованы».

«Со дня на день и.о. полиции Киевской области прибудет ко мне на доклад с окончанием служебного расследования, мы определимся с превентивными мерами по работе полиции в Переяславе и вообще в полиции Киевской области и анонсируем нового руководителя полиции Киевской области, назначение которого я на этой неделе должен согласовать с министром. И подпишу приказ», — рассказал Князев.

Напомним, 3 июня начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке в связи с убийством полицейскими пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились вне службы и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

Действия патрульных полицейских переквалифицировали по статье «умышленное убийство».