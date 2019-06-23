Александр Лиев
Семь причин, почему вернется Крым
Владимир Спиваковский
Почему детей не учат необходимому
Сергей Фурса
Почему Марш равенства пугает политиков
Елена Сотник
Зачем России возвращаться в ПАСЕ?
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Князев назвал приблизительную дату представления нового руководителя полиции Киевской области

Вчера, 14:22
763
Цей матеріал також доступний українською
Князев назвал приблизительную дату представления нового руководителя полиции Киевской области - фото

Сергей Князев via Facebook

Глава Национальной полиции Сергей Князев

Нового руководителя полиции Киевской области представят на этой неделе, до 28 июня.

О ходе расследования дела глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал Громадському.

Он отметил, что задержаны двое, но это не все подозреваемые по делу: «Количество лиц, которых подозревает следствие, это не два человека. Два человека были арестованы».

«Со дня на день и.о. полиции Киевской области прибудет ко мне на доклад с окончанием служебного расследования, мы определимся с превентивными мерами по работе полиции в Переяславе и вообще в полиции Киевской области и анонсируем нового руководителя полиции Киевской области, назначение которого я на этой неделе должен согласовать с министром. И подпишу приказ», — рассказал Князев.

Читайте также:

Убийство Даши Лукьяненко: полиция опубликовала фрагмент признания подозреваемого

Напомним, 3 июня начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке в связи с убийством полицейскими пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились вне службы и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Читайте также:

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

Действия патрульных полицейских переквалифицировали по статье «умышленное убийство».

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
Финансы

Сегодня, 19:43

img
Вы не можете выиграть все суды с бывшими владельцами Приватбанка — министр финансов
Страны

Сегодня, 13:16

img
В Казахстане произошел взрыв на складах с боеприпасами, люди массово покидают опасный район — видео

ТОП 3

События

Сегодня, 13:02

img
Жара спадает. В Украину придет прохладная погода
36745
События

Вчера, 08:58

img
Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве
16033
События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
15560

Новости Одессы

img
На севере Одесской области задержали банду наркоторговцев с 7,5 тоннами каннабиса и маковой соломки
img
Не хватило на бензин? В Одессе водитель такси украл крышку люка (видео)
img
Ректорские войны в Одессе: три тура Водного, аграрный тупик и битва за Медин