Князев назвал приблизительную дату представления нового руководителя полиции Киевской области
Нового руководителя полиции Киевской области представят на этой неделе, до 28 июня.
О ходе расследования дела глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал Громадському.
Он отметил, что задержаны двое, но это не все подозреваемые по делу: «Количество лиц, которых подозревает следствие, это не два человека. Два человека были арестованы».
«Со дня на день и.о. полиции Киевской области прибудет ко мне на доклад с окончанием служебного расследования, мы определимся с превентивными мерами по работе полиции в Переяславе и вообще в полиции Киевской области и анонсируем нового руководителя полиции Киевской области, назначение которого я на этой неделе должен согласовать с министром. И подпишу приказ», — рассказал Князев.
Напомним, 3 июня начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке в связи с убийством полицейскими пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.
3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.
31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.
В ребенка стреляли полицейские, которые находились вне службы и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.
Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.
Действия патрульных полицейских переквалифицировали по статье «умышленное убийство».