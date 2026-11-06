Валерия Копийку назначили ректором КНУ имени Шевченко

Валерий Копийка стал ректором КНУ после победы на выборах (Фото: КНУ им. Т. Шевченко)

О своем назначении Копийка сообщил в Facebook 6 ноября.

Он отметил, что впереди много работы, в частности реализация концепции развития университета, разработанной совместно с коллективом в ходе встреч.

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Копийка будет занимать должность ректора в течение пяти лет — до 8 ноября 2031 года.

На выборах, состоявшихся 27 октября, за него проголосовали 51,74% избирателей.

Валерий Копийка родился 5 марта 1962 года в Киеве. В 1984 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета имени Шевченко по специальности Международные отношения.

В 1984—1986 годах работал военным переводчиком в Республике Конго, впоследствии — референтом общества Знание в Киеве. После обучения в аспирантуре Института международных отношений КНУ в 1990 году начал преподавательскую деятельность в университете.

В разные годы Копейка занимал должности доцента кафедры международных отношений и внешней политики, директора Центра европейской документации ЕС, заместителя директора по учебной работе Института международных отношений. С 2009 года он возглавлял Институт международных отношений, а с 2021-го — Учебно-научный институт международных отношений КНУ.

С апреля по сентябрь 2026 года он исполнял обязанности ректора университета. В сентябре его избрали председателем Ученого совета КНУ.

Министерство образования и науки объявило конкурс на должность ректора 2 марта 2026 года. Изначально выборы планировали провести 27 мая, однако впоследствии их перенесли на 27 октября.

12 мая в МОН заявили, что Владимир Бугров, бывший ректор КНУ, уволенный в связи с истечением срока контракта, не может вновь баллотироваться на эту должность. Согласно постановлению Шевченковского районного суда Киева от 27 февраля 2026 года, Бугров был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 172−6 КУоАП (предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации).