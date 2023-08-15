Россия нарушит резолюции ООН, если заключит сделку с Северной Кореей о поставках оружия — Госдеп 15 августа, 21:01 Ким Чен Ын и Сергей Шойгу (Фото:KCNA via REUTERS)

США заявили, что Россия нарушит резолюции Совбеза ООН, если заключит сделку с Северной Кореей по поставкам оружия.

Об этом сообщает Guardian cо ссылкой на представителя Госдепартамента Веданта Пателя.

«Любое сотрудничество в области безопасности или сделка с оружием между Северной Кореей и Россией, безусловно, нарушили бы ряд резолюций Совета Безопасности ООН», — сказал он.

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Патель напомнил, что Россия полагалась на некоторые страны-изгои для поддержки своей войны против Украины. По его данным, Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР.

В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Северная Корея передавала ракеты и снаряды ЧВК Вагнера для войны против Украины. В Белом доме говорили, что Москва предлагает Пхеньяну еду в обмен на боеприпасы.

Ким Чен Ын называл развязанную против Украины российскую полномасштабную войну «священной борьбой» и заявлял о желании строить сильное государство вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также 26 июля глава минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу прибыл в КНДР, где встретился со своим коллегой Кан Сун Намом и Ким Чен Ыном. По мнению аналитиков, визит Шойгу повышает возможность более открытой поддержки Северной Кореи, особенно в условиях изоляции России Западом.