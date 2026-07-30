В Киевскую область прилетело большое количество баллистических ракет, а во Львов — много крылатых ракет (Фото: ГСЧС/Facebook)

В ночь на 30 июля во время воздушной атаки на Украину Россия могла применить северокорейские ракеты KN-23.

Об этом в эфире Суспільного заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, это была масштабная и жестокая атака, и ее последствия очень серьезны: по Киевской области было выпущено большое количество баллистических ракет, а во Львов прилетело множество крылатых ракет.

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Игнат сообщил, что были применены противокорабельные ракеты «Циркон», баллистические ракеты Искандер-М, С-400, а также KN-23.

«Даже северокорейские ракеты сейчас появились в сводках, поскольку наши дежурные силы и разведка не исключают вероятности применения именно этой модификации северокорейской ракеты, которая уже давно не фигурировала в наших сводках, но сегодня снова появилась», — сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил также рассказал, что враг «разбавляет» классическую баллистику Искандер-М зенитной управляемой ракетой комплекса С-400, предназначенной для поражения воздушных целей. Однако россияне применяют её для ударов по наземным целям.

По словам Игната, относительно KN-23 на данный момент нет подтверждения, применялась ли она, но такая вероятность не исключается.

В утренней сводке Воздушных сил ВСУ сообщается, что в ночь на 30 июля Россия выпустила по Украине девять баллистических ракет Искандер-М/С-400/KN-23. ПВО удалось сбить лишь одну из них.

Воздушная атака России 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля Россия осуществила массированную атаку на Украину , в частности на западные области.

Российские войска По Львову выпустили 22 крылатые ракеты . В результате удара повреждены два многоэтажных дома. Один человек погиб, по меньшей мере 34 пострадали.

30 июля в пригороде Кривого Рога в результате прямого попадания российской баллистической ракеты в частный дом, где проживала многодетная семья, погибли трое детей и трое взрослых.

30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта . Их нашли в поле, между селами Тарнава-Колония и Токары.